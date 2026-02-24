Andrea del Boca fue la primera participante de Gran Hermano y hubo sorpresa en las redes

Este 23 de febrero el público argentino se paralizó con el esperado regreso de Gran Hermano 2026 a la pantalla Telefe. En una gala de apertura cargada de adrenalina, la mayor sorpresa de la noche llegó de la mano de la primera participante en cruzar la puerta: Andrea del Boca. Luego de días de especulaciones por quiénes podrían formar parte de la edición Generación Dorada, la actriz revolucionó a todos con su presencia.

Andrea del Boca, la primera en ingresar a Gran Hermano 2026 (Foto: Captura TV)

Luego de la presentación, Santiago del Moro presentó a la protagonista de la icónica novela Celeste. “Soy una fanática del juego. Entro con mucha ilusión, muchos nervios. Esto será como salir a escena. No va a haber un personaje de por medio que me va a escudar”, expresó sin vueltas en su video de presentación.

Y siguió: “Van a ver a Andrea, la que le gusta el orden. Soy competitiva, me encantaría ganar y mostrar mis estrategias.”

Gran Hermano 2026. Andrea del Boca sorprendió con su participación

Una vez en la casa más famosa del país, Andrea se mostró emocionada y recorrió cada rincón del lugar. Lejos de dirigirse hacia la puerta para recibir a quienes serían sus compañeros en esta nueva aventura, abrió la valija y dejó el almohadón con el rostro de su hija, Anna Chiara, sobre la cama que eligió.

Así fueron los primeros minutos de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano

Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

Los televidentes disponen de diversas opciones para seguir la competencia en directo:

Telefe transmite el contenido de lunes a jueves en el horario central nocturno.

en el horario central nocturno. En la grilla de Cablevisión y Telecentro, la señal ocupa el canal 12.

Los clientes de DirecTV acceden mediante el 123 o el 1123 en alta definición.

La plataforma Flow ofrece el programa en el canal 10 de su sistema.

La nueva temporada llegó el próximo lunes 23 de febrero (Foto: Gran Hermano)

El ecosistema digital cobra fuerza en esta temporada para ampliar el alcance del show. La aplicación DGO brinda una transmisión gratuita durante las 24 horas del día. Este servicio permite observar el comportamiento de los participantes en tiempo real fuera de los horarios de la gala.

La plataforma Prime Video también suma el contenido a su catálogo. Los usuarios encuentran allí las emisiones en simultáneo. Los programas quedan disponibles para un consumo posterior en cualquier momento del día.