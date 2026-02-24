Mario Pergolini opinó sobre el “paro del fútbol” anunciado por la AFA: “Es loco que todos se alineen”

El empresario y conductor de TV Mario Pergolini opinó este lunes por la noche sobre la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la fecha 9 del torneo Apertura, que estaba prevista que se juegue entre el 5 y el 8 de marzo, en represalia a una denuncia de ARCA que alcanza a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. “Me llama la atención que el fútbol acepte esto”, consideró Pergolini.

Entrevistado en el canal TN, el exvicepresidente de Boca Juniors sostuvo que la decisión de la cúpula de la AFA es algo “más discursivo que otra cosa”. “Es un montón, pero también es nada”, dijo y expresó con sarcasmo: “Me parece que la juega como se merece, que la tenía que jugar. Se comportan como uno esperaba que se comporten”.

“Es loco que todo el fútbol se alinee. A pesar de eso, no podés decir que tal dirigente está más alineado que otro. Es la AFA siendo la AFA”, reflexionó, y recordó: “Cuando fui vice de Boca me acuerdo que iba a hablar con [Rodolfo] D’Onofrio y le decía: ‘De lunes a sábado tenemos un camino en común para seguir y el domingo después nos matamos’. Pero hay un montón de cosas que se podrían hacer de otra manera”.

Tras ello, el presentador de Otro día perdido se animó a vislumbrar lo que podría significar que todos los clubes estén alineados: “Me parece que grafica un momento… tal vez el final de un momento de la dirigencia deportiva… Si esto al final trae a nuevos dirigentes, bueno, bienvenido sea". Sin embargo, aclaró: “Me es muy difícil ver qué va a pasar”.

Consultado sobre las denuncias por corrupción que pesan sobre los principales dirigentes de la AFA, contestó: “El argentino en sí está un poco acostumbrado a ver ricos que no correspondería que fueran ricos. No se sorprenden. Nos pasa más por confirmación. Medio que se supone”.

No obstante, hizo una diferenciación: “A uno no le gustaría que ensucien a gente a la que le hemos tomado un gran cariño por los últimos mundiales o los logros. A [Lionel] Messi lo veo como un buen tipo, a [Ángel] Di María... Es una generación con logros reales que se comportaron con hidalguía. Bajan el tono, no son confrontativos, y por el otro lado ves esto”.

Pergolini con Riquelme y Ameal en 2020 a pocos meses de haber ganado la presidencia de Boca Twitter Ameal

También se le preguntó por el presente de Boca y la dirección del club desde que asumió la presidencia Juan Román Riquelme: “Creo que se le va más a Riquelme por los resultados que a los presidentes de otros clubes. Le caemos más por la persona que es”.

“Ojo, no creo que sea un gran presidente ni lo mejor que le pasó a Boca: compra mal y vende raro. Pero es también lo que representa él”, dijo y sentenció: “La mejor forma que tenés para cuidarlo como figura es correrlo de la presidencia”.

Por último, reflexionó sobre su paso dirigencial por el xeneize: “Uno cree que si te va bien en una cosa lo podés trasladar a todos lados. Pero el fútbol es muy distinto. Ahí aprendí: no se puede ir a todos lados con la supuesta fórmula para solucionar todo”.