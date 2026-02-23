Andrés Calamaro en Buenos Aires: cuándo y dónde toca y cómo comprar las entradas

Andrés Calamaro sumará una nueva fecha en el Movistar Arena el lunes 26 de mayo de 2026, en el marco de “Como Cantor”, la gira con la que volverá a poner el repertorio en primer plano: grandes éxitos, canciones del cancionero popular y una banda en vivo con “potencia y solidez sonora”.

Cuándo salen a la venta las entradas

Andrés Calamaro en concierto en el Movistar Arena, el 25 de Noviembre de 2025 Gonzalo Colini

La venta general se habilita el miércoles 25 de febrero a las 16.Paso a paso para adquirir tickets:

Ingresar a Movistar Arena a partir de las 16 del miércoles 25 de febrero.

Buscar el evento “Andrés Calamaro – Como Cantor”.

Seleccionar ubicación y cantidad de tickets.

Completar datos personales y medio de pago.

Descargar el comprobante o código QR de ingreso.

Hasta el momento, los precios y las ubicaciones por sector no fueron informados en el material provisto.

“Como Cantor”: de qué se trata la gira

El concierto del 26 de mayo se enmarca en “Como Cantor”, un show pensado para celebrar clásicos y reencontrarse con el público a través de canciones que definieron generaciones, con una puesta centrada en la voz y el repertorio.

La nueva gira toma su nombre de una cita del Martín Fierro y se apoya en una idea rectora: el canto como “expresión vital y territorio común”. En esa línea, el show propone una experiencia “intensa y emotiva”, con la banda como sostén de un recorrido por las canciones más reconocibles del músico.

Esta serie de shows es continuidad de una etapa de alta actividad en vivo para El Salmón: más de 40 presentaciones durante el “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa, y en Chile.

Así fueron sus últimos shows en el Movistar Arena

Andrés Calamaro en concierto en el Movistar Arena, el 25 de Noviembre de 2025 Gonzalo Colini

En el primero de sus tres recitales de fin de año en el Movistar Arena, Calamaro apostó a un formato directo, “a la vieja usanza”: siete música diseñada para encadenar clásicos desde el arranque, con 23 canciones coreables de principio a fin.

Esa noche también tuvo invitados: Chano y Bambi (Tan Biónica) se sumaron en “Donde manda marinero”; Facundo Soto (Guasones) apareció en “El salmón”; y Patricio Sardelli (Airbag) se subió a “Paloma”, en uno de los momentos más celebrados del show.

Cómo llegar al Movistar Arena

El Movistar Arena está en Villa Crespo, con accesos por Humboldt 450 y Av. Corrientes 6094.

