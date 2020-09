El pastelero se mostró ofuscado por las reiteradas interrupciones de Tute durante su devolución Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2020 • 20:22

En la novena temporada del reality de cocina de eltrece, los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta se vuelven cada vez más exigentes e impacientes. Durante el último programa de El gran premio de la cocina, Asta, que suele ser el menos serio de los tres chefs, le respondió con rigor a uno de los participantes.

Tute había presentado una cazuela de pollo con hongos y arroz que se veía con poca crema. "La cazuela necesita líquido", advirtió el pastelero. El concursante lo interrumpió para explicar qué pasó con su plato: "Le puse un caldo, le saqué un poco a Natasha, le puse solo una cucharada de crema". Entonces Asta le respondió: "No me cabe duda de que lo pusiste".

La conductora le recomendó al participante que hiciera silencio Crédito: eltrece

A continuación, Tute le volvió a cortar la devolución para excusarse: "Es como dice Feli, lo absorbió seguro el arroz". El pastelero hizo un gesto con la mano para que se detenga y le dijo: "¿Me dejás terminar, por favor?". "Sí, cómo no. Perdón", se disculpó el participante. La conductora del programa, Carina Zampini, se mostró sorprendida por el gesto cortante de Asta. "Tute se embala y no me deja terminar el concepto casi nunca, hoy tenía que decirlo", aclaró el pastelero.

Zampini reforzó el gesto con la mano para que Tute haga silencio y el jurado volvió a insistir con el líquido de la preparación: "Le pusiste, por supuesto, pero necesitamos más. No alcanzó". Finalmente, el participante recibió la devolución con una sonrisa y agradeció. Son días complicados para Mauricio Asta: ayer cruzó a Petersen por sus preferencias de sabores y mostró cierto hartazgo con su compañero.