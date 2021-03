“Me quedé muda”: Julieta Prandi reveló que el conflicto con su exmarido afectó su salud

Julieta Prandi reveló que sigue viviendo un calvario desde que se separó de su exesposo, Claudio Contardi. La semana pasada, los problemas repercutieron de forma negativa en su salud, ya que se quedó sin voz producto de los nervios. Y, por esa razón, no pudo ir a trabajar a la radio.

La actriz contó que las cosas continúan “en el mismo lugar” en su vida y que está a la espera de una resolución de la Justicia, sobre todo para que “suspendan el régimen de visitas hasta que los chicos sean escuchados porque no quieren estar con su papá luego de la situación de abandono y maltrato que sufrieron”, tal como aseguró Prandi en una entrevista en Paparazzi.

Julieta Prandi junto a su exmarido, Claudio Contardi Instagram @Julieta Prandi

La modelo hizo referencia al día en el que su exesposo dejó a sus hijos en la puerta de su casa, sabiendo que ella no estaba en su domicilio ya que estaba trabajando en la radio. Aquel día, el empresario debía estar a cargo de los chicos pero, según Prandi, “los abandonó”.

La modelo y Contardi estuvieron juntos 12 años. La separación se concretó a finales de 2019, cuando la actriz lo acusó de ejercer un “maltrato frecuente” y realizó varias denuncias por violencia de género. “Hay una denuncia penal, hay cosas muy graves dentro de la causa y hay un gran silencio en el juzgado de San Isidro; así que estamos esperando que la nueva jueza que tomó la causa -que aún no la conocí ni tuvimos contacto- tome una decisión”, indicó la modelo.

Julieta Prandi junto sus hijos Mateo, de 9 años, y Rocco, de 5 Instagram @Julieta Prandi

“Que en principio sea escuchar a los chicos y que después todo siga su curso como debe ser, pero mientras tanto estamos en una agonía constante, en una espera tediosa y desesperante para los chicos por sobre todo”, agregó Prandi.

Todo este nivel de estrés provocó que la modelo se quedara sin voz y tuvo que faltar a su trabajo en radio La 100. “Falté a la radio unos días porque me quedé muda. Ya recuperé la voz, me reincorporé, pero por supuesto que no es nada agradable estar en esta espera y en esta angustia esperando que realmente la Justicia se despierte, mire lo que tiene que mirar y haga su trabajo, nada más”, concluyó la actriz.

LA NACION