El desesperado pedido de Julieta Prandi: “Mis hijos merecen una vida normal”

Días atrás, Julieta Prandi reveló que está viviendo un calvario desde que se separó de su exesposo, Claudio Contardi, y denunció que la sigue hostigando en los alrededores de su casa. Ante eso, ahora la actriz pide que se suspenda el régimen de visitas a sus hijos para evitar situaciones peligrosas.

En los últimos días, Prandi denunció que Contardi dejó solos en la puerta de su casa a sus hijos, a pesar de que ese fin de semana le correspondía a él cuidarlos. Tal cual contó la actriz, el hombre habría dejado a los niños solos, sin adultos a cargo, y se habría retirado sin más. Ahora, le ruega a la Justicia que suspenda el régimen de visitas que lo obliga a seguir viendo a los hijos que tienen en común. “Estamos en el mismo lugar que antes, esperando la resolución de la Justicia que aún no llega, especialmente para que suspendan el régimen [de visitas] hasta que los chicos sean escuchados; no quieren estar con su papá después de la situación de maltrato y abandono que sufrieron”, dijo Prandi a Paparazzi.

Justicia “amiga”: El sujeto(léase misógino, ladrón, padre abandónico, maltratador y violento) estuvo hace un rato merodeando mi casa y haciendo espionaje con cámaras.Por cierto, todas las medidas que pedí para proteger a mis hijos y a mí aún no tuvieron respuesta. Gracias x tanto — Julieta Prandi (@JPrandiOficial) March 3, 2021

“Después de aquel episodio, los chicos no volvieron a ver más al padre pero tampoco pueden ir al colegio porque él los quiere retirar en cualquier momento y no son las condiciones”, añadió la modelo y actriz, actualmente en pareja con Emanuel Ortega. “Y los chicos tampoco quieren ir con él, entonces no los puedo mandar al colegio hasta que no tenga un papel de la Justicia que diga que se suspende el régimen. Así mis hijos puedan volver a tener una vida normal como merecen”, agregó.

La separación de Julieta Prandi y Claudio Contardi

Prandi y Contardi estuvieron juntos 12 años. En ese lapso tuvieron dos hijos. La separación se concretó a finales de 2019, cuando la actriz acusó a Contardi de ejercer un “maltrato frecuente” y realizó varias denuncias por violencia de género. “Fui amenazada de muerte”, contó la modelo hace poco.

“Pasé todo tipo de violencia en esa casa, mis hijos también porque fueron testigos de todo lo que el padre hacía constantemente. El año pasado hubo una denuncia de violencia familiar porque algo muy grave le pasó a uno de mis hijos en esa casa. Yo ya me cansé de denunciar y que miren para otro lado”, declaró Prandi días atrás.

