Julieta Prandi contó que lleva un palo en la camioneta por miedo a su exmarido

Julieta Prandi manifestó su indignación por la “falta de acción” de la Justicia en la causa contra su exmarido y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi. La actriz aseguró que está viviendo un calvario desde que se separó y denunció que su exesposo la sigue hostigando en los alrededores de su casa: “Yo puedo andar con un palo en la camioneta porque voy a defender a mis hijos siempre”.

En diálogo con Implacables (elnueve), la modelo explicó que a pesar de que hizo el pedido de una orden perimetral contra el padre de Mateo y Rocco, la causa judicial no avanza: “Hoy este sujeto se apersonó en la puerta de mi casa y estuvo sacando fotos. Mis padres están en mi casa y lo vieron; estaba sacándole fotos al vehículo de mi papá, y estuvo tocándole el timbre a la vecina, así que está merodeando”.

Consultada sobre el estado de la denuncia legal, Prandi aseguró que aunque adjuntó material probatorio del abandono de persona que hizo su exesposo con sus hijos, Contardi no tiene ninguna restricción para acercarse ni tampoco tiene prohibido ver a los pequeños.

Julieta Prandi, enfurecida por el conflicto con su exmarido: "Tengo un palo en la camioneta" - Fuente: elnueve

“Tuve que denunciar un hecho de abandono de mis hijos en la vereda de mi casa. Pedí la suspensión del régimen y el juez no la otorgó; pedí la perimetral porque mis hijos le tienen miedo al padre y no la otorgó”, detalló indignada. Y agregó: “Yo no estaría en esta situación si el juez hubiera hecho algo en agosto del año pasado cuando tuve que hacer una denuncia muy grave porque algo grave sucedió en su casa, en su presencia y bajo su cuidado”.

Cansada del conflicto con su exmarido, reveló que pidió la recusación al juez Lázaro y del Juzgado N° 3 de San Isidro: “Él hizo una denuncia de impedimento de contacto, pero cómo yo le voy a entregar mis hijos a una persona que los abandona en la vereda y que no es la primera vez que los abandona; hay dos denuncias, una penal y una civil”.

...Qué más van a seguir permitiendo? Cuánto más le van a seguir avalando a este pobre “hombre”? — Julieta Prandi (@JPrandiOficial) March 3, 2021

Sobre el final Prandi confesó que tuvo que “tomar medidas drásticas” para protegerse, y reconoció que lleva “un palo” en su auto para estar preparada ante un posible enfrentamiento. “Miedo no lo tengo, ni le tendré nunca porque yo ya pasé todas. Siempre voy a defender a mis hijos”, remarcó.

“Yo puedo llevar un palo en la camioneta, pero mi pelea es en la Justicia y no voy a entregar a mis hijos por un juez que tiene ganas de mirar para otro lado cuando un padre es abandónico y violento”, sentenció. A pesar del conflicto legal que atraviesa, la actriz comenzó una nueva relación amorosa este año, con Emanuel Ortega, y el cantante le ha demostrado su apoyo en varias ocasiones.

