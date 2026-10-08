Megan Fox sorprendió a todos al revelar el lugar en el que dio a luz a su hija con Machine Gun Kelly

Megan Fox y Machine Gun Kelly supieron ser, durante cuatro años, una pareja acaparadora de los flashes que nunca dudó en mostrarse enamorada frente a las cámaras. Sin embargo, en diciembre de 2024, justo un mes después de anunciar que serían padres, se separaron. El 27 de marzo de 2025 le dieron la bienvenida a Sage Blade. “¡Por fin llegó! ¡Nuestra semilla celestial!”, expresó el músico para comunicar la feliz noticia. En ocasiones, la actriz de Transformers se sinceró sobre el nacimiento de su cuarta hija y ahora sorprendió a todos al contar en detalle cómo fue el parto y la inesperada decisión que tomó: en lugar de hacerlo en un centro de salud, eligió el patio de su casa.

“Ella es la primera hija que no tuve en el hospital”, sostuvo Fox en diálogo con la revista People. “La tuve en casa, en una bañera, en el patio trasero, al aire libre junto a una fogata”, reveló. En este sentido, contó que esta experiencia con la maternidad fue diferente a las anteriores debido a que no tuvo que retomar su agenda laboral inmediatamente después de dar a luz, lo cual le permitió estar junto a su bebé como siempre lo deseó. La actriz de 40 años es madre de Noah Shannon (14), Bodhi Ransom (12) y Journey River (10) junto a su exmarido, el actor de Beverly Hills 90210, Brian Austin Green, de quien se separó en 2020, luego de 16 años de relación y 10 de matrimonio.

El 27 de marzo de 2025, Megan Fox y Machine Gun Kelly le dieron la bienvenida a Sage Blade AFP

En este sentido, reconoció que para ella separarse de sus hijos tan pronto fue “muy doloroso” y afectó tanto su salud mental como física. “Cuando era más joven y tenía a mis otros hijos, me encontraba en una situación en la que tenía que trabajar. Eso no era algo con lo que me sintiera realmente bien, al menos no a esa edad”, admitió. Ahora, se mostró agradecida por la oportunidad de maternar de “manera diferente” y mantenerse cerca de su hija: “Pude elegir estar mucho más presente, y gracias a eso tengo mucha más paz en mi relación con ella”.

La actriz reveló que dio a luz en una bañera en el patio de su casa al lado de una fogata instagram.com/meganfox

“Cuando sos madre, sentís muchísima culpa. Incluso yo, que estoy con mi hija todo el tiempo, me siento culpable cuando me alejo para hacer llamadas, darme un masaje o hacer cosas que necesito para mi bienestar o mi carrera. Sigo sintiendo culpa aunque esté con ella todo el día, todos los días”, se sinceró.

Esta no es la primera vez que la protagonista de Diabólica sensación (Jennifer’s Body) se refirió a su experiencia como madre de Sage Blade. “Quiero decir que acabo de tener un bebé y tengo mucha confusión mental”, sostuvo en octubre del año pasado en la Academia del Cine de Los Ángeles. Además, aseguró que no había “dormido en siete meses” y hasta se disculpó de antemano con el público: “Si me repito, lo siento. Interrúmpanme si me estoy desviando del tema”.

La actriz y el rapero empezaron a salir en 2020 y en diciembre de 2024, un mes después de anunciar que estaban en la dulce espera, se separaron instagram.com/meganfox

Con respecto al padre de la bebé, según reveló People, la relación entre ellos solo se focalizaba en la crianza compartida y que la prioridad de la actriz eran sus hijos. Fox y Kelly empezaron a salir en 2020 y, durante el tiempo que estuvieron juntos, expusieron su amor en las redes sociales, alfombras rojas y producciones audiovisuales. En 2022 se comprometieron en una extraña ceremonia en la que bebieron la sangre del otro y al año siguiente revelaron que habían sufrido un aborto espontáneo. El 11 de noviembre de 2024 compartieron la feliz noticia de que estaban en la dulce espera, pero, en medio de este momento tan especial, le pusieron punto final a su relación sentimental.