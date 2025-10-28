Megan Fox reapareció tras su posparto y meses sin dormir, y recordó su peor época con los paparazzi

La semana de Halloween siempre es un buen momento para recordar los clásicos del cine de terror. Uno de ellos es la película de culto —entre el miedo y la comedia— Diabólica tentación, protagonizada en 2009 por la actriz Megan Fox (Tennessee, 39 años), quien el pasado 25 de octubre se acercó hasta la Academia del Cine de Los Ángeles para una proyección especial del film. La intérprete reapareció así públicamente tras siete meses de ausencia y habló de los últimos capítulos de su vida, entre ellos su posparto.

La actriz dio a luz el pasado marzo a Saga Blade, su hija en común con el cantante Machine Gun Kelly, nacida cuatro meses después de que la pareja anunciara su separación. Durante la sesión de preguntas y respuestas en la proyección, Fox se justificó ante los presentes avisando de su reciente maternidad: “Quiero decir que acabo de tener un bebé y tengo mucha confusión mental”, empezó, para añadir luego que no había “dormido en siete meses”. “Si me repito, lo siento. Interrúmpanme si me estoy desviando del tema”, se disculpó de antemano.

Megan Fox: "Quiero decir que acabo de tener un bebé y tengo mucha confusión” NurPhoto - NurPhoto

Fox también reflexionó sobre la época previa a Diabólica tentación, cuando se preparaba para interpretar a la protagonista, una estudiante poseída por el demonio, y recordó lo furiosa que estaba entonces, principalmente por el trato que le dieron paparazzi. Preguntada sobre los consejos que le daría ahora a la actriz que era entonces, respondió: “No sé si me daría un consejo. Creo que en ese momento de mi vida estaba perdida, llena de rabia por cómo me habían tratado en la industria y cómo lidiaba con la fama”.

Para ejemplificar el trato que recibía entonces de la prensa compartió con la audiencia un momento desagradable: “Acababa de salir de un estreno al que estaba obligada a ir y recuerdo que los paparazzi eran muy despiadados por aquel entonces, la forma en que hablaban a las mujeres... Salí para llegar a mi coche y todos disparaban. Uno de ellos me dijo: ‘Megan, ¿por qué eres tan perra?’. Y otro: ‘Megan, ¿crees que estás sobrevalorada? En internet dicen que sí’. Yo solo estaba intentando hacer mi trabajo".

Precisamente, su trabajo en la comedia de terror fue un poco terapéutico para Fox, como recordó en un momento de la proyección especial: “Poder tener permiso para desquiciarme entre toma y toma, o durante todo el tiempo que estuvimos allí, fue muy catártico para mí”, confesó.

El pasado 27 de marzo, a través de una publicación en Instagram, Machine Gun Kelly anunció el nacimiento de su hija con Fox, quien tiene otros tres hijos con su exmarido, el actor Brian Austin Green —Noah, de 13 años; Bodhi, de 11 y Journey, de nueve—. Saga Blade llegaba tras una época convulsa para sus padres que acabó con su ruptura. Durante una actuación en mayo de 2022, Kelly reveló que Fox había sufrido un aborto espontáneo. Ambos gestionaron el dolor de esta pérdida de diferentes formas: mientras en los Billboard Music Awards el rapero cantó “Twin Flame”, dedicada a su “esposa” y a su “hijo no nacido”, en noviembre del año siguiente Fox escribió sobre la pérdida del embarazo en su libro de poesía Los chicos guapos son tóxicos. La actriz, además, sumaba esta experiencia a un embarazo ectópico anterior.

Megan Fox y Machine Gun Kelly se convirtieron en padres de Saga Blade el 27 de marzo de 2025; sin embargo la pareja se separó cuatro meses antes del nacimiento Backgrid/The Grosby Group

El 11 de noviembre de 2024, Fox también anunció el nuevo embarazo en una publicación en Instagram (ya no disponible) en la que, junto a una foto del test positivo, se leía: “Nada está realmente perdido. Bienvenido de nuevo”. Según explicó el padre de la criatura en junio de este 2025, el nombre de Saga Blade está muy influenciado por los últimos años de la pareja, que comenzó su relación en abril de 2020: “Su viaje, los cinco años que culminaron con su llegada, el final, el regreso...; es una historia épica, y eso es lo que significa Saga”.