Megan Fox fue madre, en medio de una escandalosa pelea entre sus ex, Machine Gun Kelly y Brian Austin Green

“¡Por fin llegó! ¡Nuestra semilla celestial”. Con esa frase, publicada en sus redes sociales acompañada por un video en blanco y negro, Machine Gun Kelly anunció que Megan Fox había dado a luz a su hija. El cantante y la actriz confirmaron su separación en diciembre, apenas un mes después de que ella diera a conocer la feliz noticia de su embarazo.

El anuncio llegó a los medios estadounidenses tras la publicación del músico, y comenzó a convivir en los portales con otra que también lo tiene como protagonista: la escandalosa pelea con el exesposo de Fox, Brian Austin Green.

Cuando la actriz comenzó a salir con el rapero en 2020, ya era madre de tres hijos con al protagonista de Beverly Hills 90210, Noah, Bodhi y Journey.

Horas antes del nacimiento, el actor dio a conocer un salvaje mensaje directo recibido desde la cuenta oficial del músico, quien le ordenó de mal modo que dejara de preguntar cuándo nacería la pequeña.

En la captura de pantalla que el actor compartió en sus historias de Instagram, se lee: “Dejá de preguntar cuándo nacerá nuestra hija. ¡Sos un policía!“. Y agrega: ”Dejá de llamar a TMZ y centrate en la disculpa que me debés por mencionar mi nombre en público. Elegiste al hombre equivocado para molestar, señor actor infantil. Volvé a los comerciales de cereales ”.

Machine Gun Kelly, Megan Fox y Brian Austin Green

“No sabía que ser ‘actor infantil’ fuera algo malo. Leo, cuidado”, respondió Green, aparentemente haciendo referencia a Leonardo DiCaprio. Y sumó: “Quizás vaya por vos también”.

En febrero, Green escribió en otra de sus historias: “Hermano, sé honesto por una vez en tu vida. Deja de preocuparte tanto por cómo te perciben que así lo único que lográs es arrastrar a otras personas”. En una entrevista publicada por People en esos días, el actor explicó: “No es algo que suelo hacer, pero en ese momento me molestó mucho leer su opinión al respecto. Así que dije lo que pensaba, pero luego asumí que ya no lo volveré a hacer. Voy a callarme y simplemente quedarme de brazos cruzados”.

Megan Fox y Machine Gun Kelly bebieron la sangre del otro en una extraña ceremonia

Los comentarios del actor sobre Kelly llegaron después de que reaccionara por primera vez a las noticias de la separación del rapero con Fox en diciembre, solo unos días después de que se informara que la pareja había terminado. “Ni siquiera lo sabía. No. No tenía idea”, dijo Green en ese momento cuando se le preguntó sobre la ruptura en un clip compartido por TMZ. Después de que el reportero alegara que Kelly le había sido infiel a su exprometida, Green respondió: “ ¿Cuántos años tiene? ¿Lo sabés? Tiene unos 30. No sé. Madurá. Está embarazada ”, disparó.

Y explicó: “ Solo quiero lo mejor para ella, quiero lo mejor para el bebé, quiero lo mejor para nuestros hijos. Es una pena . Me parte el corazón porque sé que ella estaba muy emocionada y los niños están muy emocionados por la vida, el cambio y todo eso”, añadió.

Kelly ya es padre de Casie, de 15 años, producto de una relación anterior. El rapero reveló durante una actuación en mayo de 2022 que Fox había sufrido un aborto espontáneo mientras intentaban formar una familia. Cantó “Twin Flame” en los Billboard Music Awards y se la dedicó a su “esposa” y a su “hijo no nacido”.

Megan Fox y Brian Austin Green se separan en 2020, después de 16 años intagram / @arent_you_that_guy

En noviembre del año siguiente, Fox escribió sobre la pérdida del embarazo en su libro de poesía Los chicos guapos son venenosos. También se sinceró en una entrevista posterior y dijo que la experiencia fue “mucho más difícil” de procesar que su embarazo ectópico anterior.

Un año más tarde, a finales de 2024, la estrella de Transformers anunció en las redes que estaba embarazada nuevamente, y mostró su incipiente pancita.“Nada está realmente perdido”, escribió en Instagram en ese momento. “Bienvenido de nuevo”.

Más tarde ese mes, Fox y MGK terminaron su relación porque él supuestamente tenía “mensajes de texto que involucraban a otras mujeres” en su teléfono. Una fuente le dijo a Page Six en ese momento que “Megan es una mujer fuerte e independiente y no necesita un hombre en su vida”.

Días de amor y familia. Megan Fox junto a sus hijos tiempo atrás GROSBY GROUP

La pareja enfrentó rumores de infidelidad en febrero de 2023, cuando ella borró sus fotos de las redes sociales; posteriormente fueron vistos asistiendo a terapia. Sin embargo, un mes después la actriz informó que habían roto su compromiso.

LA NACION