De Marcelo Tinelli a Guillermo Andino, los famosos ya están cumpliendo sus promesas tras la victoria de la Selección en Qatar

escuchar

Argentina es campeón del mundo . Luego de un gran desempeño en el Mundial de Qatar 2022, finalmente la Selección Nacional pudo levantar la tercera copa y dar la vuelta olímpica. Tras el festejo en las calles y la gran caravana que hizo la Scaloneta para reencontrarse con el pueblo argentino, ahora llegó el momento de cumplir con todas esas promesas que fuimos haciendo a lo largo de la competencia en caso de obtener el título . Y los famosos no son la excepción. Desde Marcelo Tinelli y su hijo Lolo a Guillermo Andino, te mostramos cómo están haciendo realidad cada juramento.

Marcelo Tinelli

Tras volver de alentar a la Scaloneta en Qatar, el conductor de Canta Conmigo Ahora cumplió su promesa ni bien pisó suelo argentino. Junto a su hijo Lolo (con quien compartió todo este Mundial), Marcelo Tinelli se sumó a la tendencia impuesta por el Dibu Martínez rapándose un costado de su cabellera para pintarse la bandera argentina. “Las promesas se cumplen. Argentina campeón del mundo. Y con Lolito estamos felices con esta copa para nuestra Selección”, posteó en su cuenta de Instagram, en donde ambos lucían el gran trabajo realizado por el peluquero Claudio Cerini.

Rodrigo Lussich

Rodrigo Lussich también hizo un juramento y lo cumplió en vivo. Durante la emisión del día lunes, el conductor de Socios del espectáculo se rapó el pelo ante la mirada de sus compañeros y todos los televidentes. “Se prometió si éramos campeones y somos campeones del mundo” , grito eufórico el creador de “Los escandalones” mientras su coconductor le halagaba el corte. “Estoy muy orgulloso de vos. Aparte te queda soñado, papá”, dijo Adrián Pallares al tiempo que justificaba por qué él no se había sumado al desafío. “Traje unos vinos porque yo tengo poco pelo”, advirtió. Sin embargo, Lussich no fue el único. Quien también hizo realidad su promesa fue Pompín, la mascota del programa, que se baño en una palangana después de un mes.

Diego Leuco

“Somos campeones”, escribió Diego Leuco en su Instagram junto a un video mostrando lo que ocurrió hace dos días en Antes que nadie, el ciclo que conduce por Luzu TV. Bajo una misma promesa, todo el equipo se tatuó las tres estrellitas (por los tres campeonatos mundiales ganados) y se pintó el pelo a lo Dibu Martínez.

Sergio Lapegüe

Sergio Lapegüe fue otro de los que juró un cambio de look si la Argentina salía campeón. Y así fue. Luego de la gran victoria del seleccionado en Qatar, el conductor de Tempraneros se puso una capa y se sometió a un corte de pelo bien rapado la mano de la maquilladora de la señal de noticias. “Lamento que mis hijos me vean pelado, hago responsable a la Selección por si no me vuelve a crecer. Me siento Elvis Presley”, bromeó el periodista.

Pampa Mónaco

El periodista de policiales Pampa Mónaco es otro de los que hizo una fuerte promesa en caso de que Argentina obtuviera la tercera estrella. “Si la Argentina sale campeona del mundo me voy a tatuar acá en vivo un tatuaje así de grande de Messi”, aseguró el panelista de Nosotros a la mañana en el matutino cuando la Scaloneta iba a mitad de camino. Con la victoria confirmada, Mónaco eligió la emblemática frase que nuestro Capitán lanzó tras el picante partido con Países Bajos y quedara para siempre en el recuerdo de todos. “¿Qué mira’ bobo?”, inmortalizó en su pantorrilla junto al número 10.

Guillermo Andino

El conductor de América Noticias también recurrió al vivo para cumplir su promesa. Días atrás había advertido que se sacaría la barba si la Scaloneta ganaba la final contra Francia y así lo hizo. Su compañera María Belén Ludueña ayudó un poco con la crema de afeitar y luego, una especialista -navaja en mano- logró el cometido. No conforme con esto, el periodista volvió a hacer una nueva promesa futbolística. “Me voy a dejar el bigote hasta la Copa América porque hasta el mundial del 2026 falta mucho y voy a terminar en el récord Guinness”, bromeó. Ludueña también hizo lo suyo cortándose el pelo.

LA NACION