“Hacen de la traición su modo de vida”: el mensaje viral de Gisela Dulko que desconcertó a sus seguidores

escuchar

A mediados de 2021 y tras 11 años en pareja y tres hijos en común, Gisela Dulko y Fernando Gago le pusieron fin a su relación, en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista. Posteriormente, se sumaron nuevas y explosivas revelaciones respecto de las causas que derivaron en la ruptura de la pareja, e incluso él blanqueó a su nueva novia, que era amiga de la extenista.

La separación entre los famosos deportistas tomó por sorpresa a todos. La noticia se dio a conocer en Los ángeles de la mañana (eltrece) y, según se informó en aquel entonces, la ruptura se habría dado después de que Dulko se enterara de que su marido le era infiel con una de sus amigas.

Gisela Dulko y Fernando Gago se separaron tras 11 años de relación en medio de rumores de infidelidad y terceros en discordia Instagram

En varias oportunidades, Gisela hizo uso de sus redes sociales para compartir contundentes y enigmáticos mensajes que no pasaron inadvertidos. Sobre este material, varios especularon a quien o quienes podrían estar dirigidos. En las últimas horas, la extenista volvió a recurrir a la misma modalidad y compartió un posteo en su cuenta de Instagram con un texto que llamó la atención de sus seguidores.

“Nunca ganan las malas personas, ni los que miran para otro lado, ni aquellos que hacen de la traición su modo de vida y de la cobardía su bandera. Solo es cuestión de tiempo”, fueron las primeras palabras que se pudieron leer en letras blancas escritas sobre un fondo celeste.

El enigmático mensaje continuó y, si bien ella no etiquetó a nadie ni hizo ninguna referencia específica, las preguntas en torno a quién o quienes serían los destinatarios no tardaron en aparecer, y los principales candidatos podrían ser, de acuerdo a cómo se desarrollaron los hechos en los últimos años: el padre de sus hijos y la actual pareja de este. A su vez, en las redes se cuestionó también sí recientemente habría sucedido algo más dentro de su vida personal para que decidiera compartir esas palabras tan contundentes.

El mensaje de Gisela Dulko (Foto: Instagram)

La última oración del texto que posteó Dulko fue tajante, y sorprendió a sus 128 mil seguidores: “Esos pierden cada día porque el maquillaje con el que se cubren cada mañana se les desdibuja y terminan, tarde o temprano, por mostrarse al mundo, como los mamarrachos que realmente son”. Para coronar el posteo, agregó el emoji de un puño cerrado. No obstante, se habría arrepentido de sus dichos, porque tras compartir la historia, decidió borrarla.

Gisela Dulko habló de su actual “estado civil”, a más de un año de la difícil separación de Fernando Gago

Semanas atrás, antes de que finalizara el 2022, la exdeportista se pronunció en las redes sociales, para referirse a un tema que interesa a muchos, su estado civil. A más de un año de la turbulenta y conflictiva separación del padre de sus hijos, subió una foto suya en blanco y negro, donde posó con una sonrisa y habló del tema sin vueltas.

Gisela Dulko habló sobre su situación sentimental actual a más de un año de su separación de Fernando Gago

“¿Mi estado civil? Estoy enamorada de la vida. Me divorcié de las tristezas, me casé con la felicidad. Me hice amante de la alegría y de vez en cuando beso a la locura”, escribió. Si bien pasó el tiempo y aunque, por sus posteos, podría pensarse que la herida aún persiste, las intenciones de salir adelante y dar batalla, están muy presentes.

LA NACION