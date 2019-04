Mercedes Funes y la experiencia paranormal que vivió en un teatro

Mercedes Funes

29 de abril de 2019 • 00:40

Mercedes Funes fue una de las invitadas a la mesa de Mirtha Legrand y compartió un hecho para el que aún no ha encontrado una explicación lógica y que habría vivido tiempo atrás en medio de una función de teatro.

La actriz de Argentina, tierra de amor y venganza sorprendió a todos al narrar una historia paranormal que asegura haber padecido en una ocasión en el Teatro 25 de Mayo al ver una presencia fantasmagórica a un costado del escenario.

"Lo vi", dijo convencida la intérprete, y pasó a explicar: "Estaba haciendo una escena, que era un monólogo, y yo hablaba al público y salía por un costado. Todos los días hacés lo mismo y vos sabés como actor lo que sucede y lo que no sucede. Y de ese costado nunca había nadie. Tampoco tenía que entrar nadie a escena. Cuando me estoy retirando del escenario veo a un señor de traje dirigiéndose a mi lugar. Me di vuelta para ver si alguien se había equivocado, me asomé y ya no estaba", relató.

"No es el único, siempre se habló del fantasma del Maipo", agregó Legrand, a lo que Funes añadió estar al tanto también de una presencia similar en "el Cervantes, en la sala de arriba".

Al realizar su comentario, algunos de los presentes en la mesa se mostraron escépticos, como Joaquín Furriel, que quiso saber si se refería a un ser "corpóreo", duda que recibió la respuesta afirmativa de la actriz.

Además, Funes agregó que luego las acomodadores del teatro un día le comentaron que, en una función, habían visto "pasar por detrás de nosotros a un hombre de traje". "Para que vean que no soy yo sola la loca", recalcó la intérprete.