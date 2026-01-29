Gisele Bündchen celebró el primer año de su hijo con Joaquim Valente con un inédito álbum de fotos

De a poco, Gisele Bündchen comenzó a romper el cerco que construyó alrededor de la vida que comparte con su flamante marido, Joaquim Valente. Ayer, la supermodelo brasileña celebró el primer año de su hijo River con un inédito álbum de fotos en donde se puede ver, por primera vez, toda la intimidad de la familia. “Gracias, Dios, por tanto”, escribió junto a las tiernas postales.

Una de las postales más tiernas de Bündchen: junto a River y su hija Vivien Instagram

Bündchen junto a sus tres hijos, parte del repaso que la modelo eligió hacer para celebrar el primer año del benjamín de la familia

River junto a Joaquim Valente, en su estudio de jiu-jitsu. El pequeño ya tiene incluso su propio kimono para practicar artes marciales

Bündchen disfrutando de un momento de conexión con su hijo

El 28 de enero, temprano por la mañana, Bündchen sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram una seguidilla de 15 fotos. Con el posteo, la modelo reveló la fecha de nacimiento de su tercer heredero, fruto de su amor con el instructor de jiu-jitsu. También abrió las puertas de su intimidad y dejó ver a River junto a sus hermanos --Benjamin Brady, de 16 años, y Vivian Brady, de 13- consentir al pequeñito, con su abuelo, en su habitación con sus juguetes o siguiendo los pasos de su papá enfundado en un pequeño kimono blanco.

“No puedo creer que ya haya pasado más de un año desde que llegaste a bendecir nuestras vidas. Gracias, Dios, por tanto”, fueron las palabras que la modelo eligió para acompañar el repaso de los últimos 12 meses con River en su vida. Para acompañar el texto eligió un corazón rojo y unas manitos en forma de agradecimiento. Si bien en todas las fotos aparece el pequeño, en ninguna se puede ver su cara de frente.

Padre e hijo en un momento íntimo

La pareja en la playa, uno de sus lugares favoritos, junto a River

La casa de los Bündchen Valente se vistió de cumpleaños para celebrar a River

Un paseo por la Bahía

El fin de semana pasado, los paparazzi encontraron a Bündchen disfrutando de un paseo por la bahía de Miami Beach junto a Valente, River y un grupo de amigos de la pareja. En las postales se la ve a la modelo relajada sobre la cubierta de su yate junto a su bebé.

Para el paseo, la brasileña eligió un conjunto estampado en tonos verdes para la ocasión compuesto por una bikini y un pareo. El pequeño River llevó un body blanco estampado

Gisele Bündchen junto a su familia disfrutó de un relajante paseo en bote y el más pequeño del clan también fue de la partida 305shock/The Grosby Group

La boda secreta de Bündchen y Valente

En diciembre del año pasado, trascendió que Bündchen y Valente se casaron después de tres años de relación y un hijo en común. La supermodelo brasileña y el instructor de jiu-jitsu unieron sus vidas en una ceremonia secreta que tuvo lugar en la casa que la pareja comparte en Florida.

La boda, según las actas matrimoniales a las que tuvo acceso PageSix, se realizó el miércoles 3 de diciembre en la ciudad costera de Surfside. TMZ sumó que el evento fue muy íntimo y que solo asistieron familiares y amigos muy cercanos del flamante matrimonio.

Gisele Bündchen y Joaquim Valente coronaron su amor con una boda íntima TheImageDirect.com - TIDMI-10

¿Por qué la modelo decidió casarse en el más absoluto secreto? Una fuente cercana a la pareja le explicó a la revista People que una ceremonia pequeña y privada “era exactamente lo que la modelo quería”.

“Gisele está cansada de toda la atención sobre su vida privada, pero ellos son tan felices estando juntos y siendo padres que era lo que querían hacer. Son mejores amigos, tienen mucho en común y están muy ilusionados con todo”, explicó. “Gisele solo quiere hacer las cosas a su manera. Y lo que quería era una unión pequeña y privada sin evento”, completó.

Sobre la actualidad de Bündchen, esta misma persona aseguró que la modelo está muy feliz con su presente en Miami. “Su vida está completa con sus hijos, su familia amorosa y el trabajo, todo es más manejable”, describió. “Es feliz de estar casada de nuevo, feliz de ser madre y feliz en su entorno. Es una posición envidiable”.

La pareja comenzó a salir en el 2022 Backgrid/The Grosby Group

Bundchen, de 45 años, volvió a apostar por el amor tres años después de su escandaloso divorcio del exjugador de la NFL Tom Brady, con quien tuvo a sus dos hijos mayores. El inesperado romance acaparó la atención mediática desde que fueron vistos por primera vez juntos en Brasil en noviembre de 2022. La química entre ambos fue evidente desde un comienzo y la relación evolucionó hacia un romance que finalmente salió a la luz en febrero de 2023, cuando fuentes cercanas confirmaron que estaban en pareja.

Valente es un reconocido instructor de jiu-jitsu y comparte la dirección de una academia en Miami con sus hermanos Pedro y Gui. Fue en este centro donde habría comenzado la historia entre él y Bündchen, ya que Benjamin, el hijo de la brasileña, era alumno de su actual padrastro.