Julieta Díaz recordó su romance con Luciano Castro y contó por qué terminaron

En medio del éxito de Las hijas, la obra teatral que protagoniza junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil, Julieta Díaz visitó Puro Show (eltrece) y sorprendió al contar detalles de su breve romance con Luciano Castro, de quien se enamoró mientras trabajaban en la tira Campeones de la vida (1999).

Julieta Díaz sorprendió al revelar detalles de su fugaz romance con Luciano Castro (Foto: Captura TV)

Todo comenzó cuando Fernanda Iglesias le deslizó la frase que popularizó el actor en las últimas semanas, cuando se conoció que le fue infiel a Griselda Siciliani con una joven danesa en Madrid. “Julieta, si te digo ‘Buen día, guapa, ¿te suena?“, expresó la panelista. ”Yo no habló de la vida personal de los demás ni tampoco de la propia", dijo entre risas.

En ese contextó, Nancy Duré quiso saber más: “Con Luciano vos tuviste un romance, vos lo contaste”. Acto seguido, aclaró: “No, con Luciano trabajamos juntos, nos gustamos, salimos un par de veces, como le pasa a cualquiera de ustedes con cualquier persona y no hubo tanta onda. Quedamos amigos, no hubo química”.

Julieta Díaz y Luciano Castro, en una escena del cuarto capítulo de Pequeña Victoria, otra ficción en la que coincidieron

Cuando Pampito Perelló indagó sobre qué siente ella al verlo en “formato meme”, la intérprete aseguró: “Yo trabajé mucho con Lucho y lo quiero, qué sé yo. Yo me llevé muy bien. Es difícil vincularse, muchachos”. Y entre bromas, desafió: “Si quieren nos cuentan ustedes todas sus intimidades. O le escuchamos los audios a ustedes a ver qué pasa ahí”.

Luego, Duré volvió a redoblar la apuesta e indagó sobre su situación sentimental: “Lo que se estaba rumoreando era que ahora estabas con nueva pareja”. “Más o menos seis meses. Estamos en pleno idilio”, le respondió Díaz y tajante contestó: “No voy a contar nada. Lo único que voy a decir es que estoy muy bien, que estoy muy enamorada y que es una persona hermosa. Nada más. Es una persona que no es del medio”.

Cabe recordar que la primera vez que Díaz y Castro se refirieron a su romance del pasado fue en PH: Podemos hablar, ciclo al que fueron invitados el mismo día. En una de las consignas que presentó Andy Kusnetzoff, ambos rompieron el silencio. “Fuimos novios, pero salimos poco tiempo. Éramos re jóvenes, teníamos 20 años”, contó ella, mientras que él detalló: “Fue una aventura, compartíamos la pasión por el teatro; ella siempre fue una gran estudiante y a mí me gustaba estudiar y éramos muy compañeros”.

Andy Kusnetzoff incomodó a Luciano Castro y Julieta Díaz por su relación

“Mirábamos juntos las películas de Marlon Brando y yo lo esperaba en casa con los ravioles”, rememoró Diaz entre risas y sumó: “Cuando nos separamos pudimos sostener un vínculo de amistad. Nos queremos mucho y por eso también trabajamos muy bien juntos”.

Quién es el nuevo novio de Julieta Díaz

Los rumores del nuevo romance de la actriz surgieron luego de que se filtraran unas imágenes en las que se la vio almorzar junto a un misterioso hombre en un restaurante de la costa argentina.

En LAM compartieron imágenes de Julieta Díaz durante un almuerzo con quien sería su nueva pareja (Foto: Captura de video / América TV)

“Nos mandaron una foto donde se la ve a los besos con un señor. Pasión total. Él es un señor muy lindo, pero no dimos con el nombre todavía”, dijo Pepe Ochoa en LAM (América TV) días atrás.

La foto de Díaz y un hombre a los besos que confirmaría su relación (Foto: Captura de video / América TV)

Acto seguido mostraron las imágenes de Díaz y quien sería su nueva pareja. En un momento ambos se acercaron y se dieron un beso por arriba de la mesa, lo que dio cuenta de que no tenían nada que ocultar.