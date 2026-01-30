Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana

Con la llegada del fin de semana, elegir qué ver puede convertirse en un desafío ante la enorme cantidad de opciones disponibles en Netflix. Si estás buscando recomendaciones para disfrutar de una buena maratón sin perder tiempo, te presentamos el ranking de las películas y series más vistas en Argentina para este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero. Preparate para descubrir los títulos más populares y organizar tu plan perfecto sin salir de casa.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Bridgerton 4, parte 1 (2026)

Romance/Drama. La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre. Duración: cuatro episodios. Ver Bridgerton 4, parte 1.

Bridgerton 4, tráiler

2. Él y ella (2026)

Suspenso/Drama. Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera por casualidad de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él (‘HIS’) y la de ella (‘HERS’), lo que significa que siempre hay alguien que miente. Duración: seis episodios. Ver Él y ella.

Él y ella, tráiler oficial

3. Bailando sobre hielo (2026)

Romance/Drama. Una exbailarina sobre hielo vuelve a la pista con un nuevo y emocionante compañero mientras aún siente algo por su antigua pareja: su primer amor. Duración: ocho episodios. Ver Bailando sobre hielo.

Bailando sobre hielo, tráiler oficial

4. Sandokán (2025)

Aventura/Acción. Sandokán es un pirata malayo que, junto con su amigo Yáñez y su tripulación, ataca a las fuerzas británicas desde su isla de Mompracem. Durante sus aventuras, se enamora de Lady Marianna Guillonk, una aristócrata italo-inglesa. Duración: ocho episodios. Ver Sandokán.

Sandokán, tráiler

5. La reina del flow 3 (2026)

Drama. La tercera temporada retoma la explosiva vida de Yeimy Montoya, una talentosa compositora y cantante que, tras haber cobrado una venganza histórica en el pasado, ahora debe enfrentarse a una amenaza abismal. Duración: 65 episodios. Ver La reina del flow.

La reina del flow 3, tráiler oficial

Las mejores cinco películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. La trampa (2024)

Terror/Crimen. Un padre y su hija adolescente asisten a un concierto de pop, donde se dan cuenta de que están en el centro de una trama oscura y siniestra. Duración: 1 h 45 min. Ver La trampa.

La trampa, tráiler

2. La ciudad de los sueños (2023)

Drama/Basada en hechos reales. Un adolescente mexicano, cuyos sueños de convertirse en estrella del fútbol se ven truncados cuando muere su madre, cruza la frontera de contrabando con la promesa de una vida mejor pero en su lugar es vendido a un taller clandestino en el centro de Los Ángeles. Duración: 1 h 54 min. Ver La ciudad de los sueños.

La ciudad de los sueños, tráiler

3. Max (2015)

Aventura/Bélico. Max es un perro militar traumatizado tras perder a su mejor amigo en Afganistán, el marino estadounidense Kyle Wincott. Incapaz de continuar en servicio, el perro es adoptado por la familia de Kyle. Duración: 1 h 51 min. Ver Max.

Max, tráiler oficial

4. El botín (2026)

Suspenso/Acción. La confianza de un grupo de policías de Miami comienza a resquebrajarse después de descubrir millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo se pone en duda, incluso en quién pueden confiar. Duración: 1 h 55 min. Ver El botín.

El botín, tráiler oficial

5. El falsario (2026)

Drama/Basada en hechos reales. Roma, años setenta. Toni llega a la ciudad con el sueño de convertirse en un gran artista, pero pronto comienza a deslizarse por una peligrosa pendiente que le llevará a convertirse en el más grande de los falsificadores, trabajando para varias bandas criminales de la capital. Duración: 1 h 50 min. Ver El falsario.