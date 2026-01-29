“Me ataron y me medicaron”: las frases más destacadas de la primera entrevista de Christian Petersen

El empresario gastronómico Christian Petersen retomó sus tareas profesionales en sus oficinas de San Isidro tras superar una grave crisis de salud en la Patagonia. El integrante de El Gourmet recibió a LA NACION y le contó en detalle los factores físicos que provocaron su internación, cómo fueron los días en terapia y cómo vive hoy.

Las frases más destacadas de la entrevista de Petersen

El empresario relató los pormenores de su internación de urgencia y la gravedad de la falla multiorgánica que sufrió el mes pasado. Petersen explicó los motivos de su descompensación cardíaca en la base del volcán Lanín y el camino posterior hacia su rehabilitación integral.

La arritmia cardíaca severa ocurrió luego de un descenso veloz desde la base del volcán Lanín Augusto Famulari

“Hay 30 días en los que no sé qué paso”

“Para cocinar rico hay que tratarnos bien”

“No mañana yo me vuelvo a casa, porque no es lo que yo me imaginaba”

“A la mitad de la subida vi que había mucha gente en el cerro y me quise bajar”

“Me agarró entonces un ‘me quiero bajar ya’”

“Me pusieron un suero, me llevaron al hospital”

“Me ataron y me medicaron”

“Me desperté sintiendo mucho amor”

“Mi familia y mi equipo consiguieron 15 aviones privados para traerme a Buenos Aires”

“Yo soy manija, al trabajo, al deporte, a hacer cosas de más”

“Mis mañanas tranquilas, mis charlas con mi mujer y mi ahijado”

“Las barrancas de San Isidro son las únicas montañas que voy a subir”

“Me di cuenta de que trabajo demasiado, que si tengo algo malo es que no puedo dejar de trabajar”

“No tengo nada que esconder”

“Me agarró un poco de claustrofobia”

El empresario perdió 18 kilos de peso y realiza ejercicios diarios para recuperar la masa muscular Gentileza

Qué factores desencadenaron la falla multiorgánica

La travesía al volcán comenzó como un retiro de silencio para el empresario: Petersen buscó distancia tras un año de conflictos y la muerte de un socio cercano. La masividad de personas en los refugios del cerro provocó un cuadro de claustrofobia en el deportista.

El cocinero solicitó el descenso inmediato ante la falta de aire y síntomas de angustia severa. El guía del grupo autorizó el retorno a la base durante el amanecer del día siguiente. El equipo de emergencia detectó una arritmia cardíaca al momento de finalizar el trayecto.

Petersen recibió medicación para bajar sus pulsaciones y estabilizar su ritmo. Esa reacción química relajó su corazón en exceso y detuvo el funcionamiento de sus órganos vitales. La familia coordinó un operativo con 15 aviones privados para trasladar al paciente hacia Buenos Aires.

El diagnóstico clínico final confirmó la presencia previa de virus como zika o dengue en el organismo Augusto Famulari

El médico Víctor Perrone lideró la asistencia en la unidad coronaria del Hospital Alemán hasta su despertar definitivo. Los especialistas identificaron una suma de factores críticos: estrés laboral extremo, una neumonía previa y la presencia de virus tropicales como el zika colapsaron su organismo tras el esfuerzo físico.

Cómo avanza el proceso de rehabilitación

La evolución clínica del gastronómico requiere una rehabilitación motriz constante y paciencia. Petersen perdió 18 kilos en terapia intensiva y presenta todavía dificultades para el movimiento básico. Su capacidad física actual alcanza el 20% del rendimiento previo al incidente.

El empresario realiza caminatas diarias y ejercicios de fuerza junto a sus tres hijos para recuperar su tono muscular. El cocinero prioriza hoy el descanso y la delegación de responsabilidades en su equipo de 400 trabajadores.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Sebastián Ríos.