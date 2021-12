Wanda Nara desmintió estar peleada con Susana Giménez y dejó un contundente mensaje

En medio de los rumores de una supuesta pelea entre Wanda Nara y Susana Giménez, la empresaria salió a las redes sociales para desmentir estas versiones. Para eso, utilizó un video privado que le envió la diva de los teléfonos después de haber realizado la entrevista, a pocas horas de tomar un avión y dejar París.

La nota pautada entre ambas prometía develar toda la trama del Wandagate, el escándalo amoroso entre Mauro Icardi y Eugenia ‘la China’ Suárez, que salió a la luz a través de las redes sociales. Sin embargo, se rumoreó que la entrevista no habría satisfecho por completo las expectativas de la conductora y las autoridades del canal.

Susana Giménez junto a Mauro Icardi y Wanda Nara en París durante la entrevista Capturas

A raíz de esta situación, la buena relación entre las dos mujeres habría pasado por un momento de tensión según algunos rumores. Sin embargo, la misma empresaria se encargó de desmentir esto a través de un video en Instagram. “Están diciendo que me estoy peleando con Susana. ¡Nada más alejado de la realidad! Es más, me invitó a pasar las fiestas en su casa y me dejó un mensaje que yo no sé si publicarlo o no”, expresó.

Wanda Nara desmintió las versiones de una pelea con Susana Giménez

Dubitativa sobre cómo podría tomar la conductora la noticia de que la filmación que le envió solo para ella sea vista públicamente, finalmente Nara se decidió y lo hizo. “Le quiero preguntar, pero si le pregunto capaz que me dice que no. Lo quiero mostrar porque, te juro, me pareció tan tierna”, manifestó.

En las stories de esa red social explicó que la grabación es de las horas previas a abandonar el hotel en París. “Se fue y me mandó un videito que alguien le grabó. Es muy tierna. Lo voy a poner a continuación”, narró. Así, la empresaria tiró por tierra los rumores y puso fin a las especulaciones de un supuesto enojo con la figura de Telefe.

Wanda Nara desmintió estar peleada con Susana Giménez (Foto: Instagram/@wanda_icardi) Instagram

En la filmación, se la puede ver a Susana en una habitación del hotel donde se hospedó en París, sentada en la cama vestida de negro y con gafas oscuras. “Wanda, besos, mi amor. Me estoy preparando, ya partimos al aeropuerto en un ratito. Besos a toda la familia, a tus hijos que son un sueño”, señaló eufórica.

El video que le envió Susana a Wanda antes de irse de París

Asimismo, se refirió a las hijas de Wanda al asegurar: “Yo he recibido un mensaje de Isabella, que estaba cantando ‘Hola Susana’. Ay, la amo. Son un sueño. Decile que es divina. Y la otra [Francesca] patinando en el parquet francés, quedaba bárbaro también. Bueno, te quiero. Chau, mi amor”.

Para terminar con las especulaciones, la esposa de Icardi remarcó que está todo bien con la diva. “A Susana la amo, es como que es parte de mi familia. O sea, es mi conductora favorita y Marcelo Tinelli, como sector masculino”, reveló.