Sebastián Estevanez mostró la tierna reacción de sus hijos al conocer a su hermanito: “Enamorado”

Sebastián Estevanez está transitando un momento muy especial en su vida: la semana pasada se convirtió en padre por cuarta vez tras el nacimiento de Faustino, fruto de su relación con la modelo Ivana Saccani. El actor mostró en sus redes sociales cómo fue el primer encuentro del bebé con sus hermanos Francesca (14), Benicio (10) y Valentino (6).

Sebastián, de 51 años, publicó en Instagram, donde tiene más de 600 mil seguidores, un carrusel de imágenes de Francesca sosteniendo a Faustino. “Conociendo a su hermana mayor”, describió el hijo de “Quique” Estevanez junto a varios emojis de corazones.

Sebastián Estevanez compartió una imagen de su hija conociendo a su hermano menor Instagram

En las postales se puede ver como la adolescente de 14 años sostiene en sus brazos al bebé mientras lo mira con ternura. Sebastián también publicó el primer encuentro de Faustino con quien hasta el 29 de noviembre pasado era el menor de la familia, Valentino, a quien describió como “enamorado de su hermano”.

El hijo de Sebastián Estevanez sosteniendo a su hermano Faustino Instagram

En la postal de los dos más chicos del clan Estevanez-Saccani se puede ver al bebé durmiendo plácidamente en el regazo de su hermano, mientras Valentino sonríe a cámara y coloca una de sus manos sobre el pecho de Faustino para sostenerlo.

Por qué le pusieron el nombre de un prócer a su bebé

Antes del nacimiento de su cuarto hijo, Sebastián Estevanez fue entrevistado por Germán Paoloski en No es tan tarde (Telefe) y reveló porqué decidió llamar Faustino a su bebé.

“Francesca, Benicio y Valentino…”, comenzó explicando, enumerando a los tres hijos que tuvo con Ivana. Luego de construir misterio, reveló: “Y Faustino, como Sarmiento”. De esta manera, afirmó que su hijo es bautizado con el mismo nombre del expresidente.

Sorprendido por la peculiar elección, el periodista le preguntó si la decisión ya estaba tomada o si estaba abierta la posibilidad de debatirlo. Totalmente seguro, Estévanez aseguró que era definitivo y Paoloski expresó mirando a cámara: “Primicia, chicos, Faustino es el nuevo integrante de la familia”.

Finalmente y sin cambios, el lunes 29 de noviembre nació su bebé y le pusieron el nombre anunciado. Sobre el motivo que lo llevó a optar por llamarlo así, el actor había aportó detalles que causaron las risas de Paoloski: “Yo era un burro así que dije ´le voy a poner ese nombre´”.

El 29 de noviembre nació Faustino, el cuarto hijo de Sebastián Estevanez Instagram

Si bien hace ya tiempo el actor no suele hacer apariciones en telenovelas, en junio pasado Estevanez sorprendió al revelar en una entrevista radial que tenía pensado dejar la actuación definitivamente.

“No creo que vuelva. Estoy un noventa y pico por ciento convencido. Estoy tranquilo, disfrutando. Trabajé muchísimos años. Ahora estoy con proyectos personales que no tienen nada que ver con la ficción. Con eso me la rebusco y no tengo que estar yéndome tanto de mi casa y puedo disfrutar más de mi familia y de mis amigos, que es lo que más quiero”, explicó en diálogo con Catalina Dlugi para el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad).