“Fracasé como mama”: Luisa Albinoni hizo una triste confesión sobre el hermano de su hija

En un nuevo programa de PH - Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, estuvo como invitada Luisa Albinoni, quien en una consigna del ciclo aludió a la relación que tiene con los hermanos de su hija, Verónica Russo.

“Pasen al frente los que aprendieron algo importante de sus hijos”, mencionó el conductor del programa, dejando que los invitados se explayen sobre el tema. La actriz fue la primera en pasar y contó su experiencia como madre adoptiva y cómo fue el primer encuentro con su hija, quien ya tenía otros hermanos. “Cuando a mi me llama el juez y me dice de tomar la guarda de la nena, voy al hogar y cuando me siento, ella se sienta en mi falda y me dice: ´Ese es mi otro hermanito, y él se queda´. Yo decía ¿Cómo se queda uno?”.

Emocionada, Albinoni confesó que en un principio tomó la adopción de los dos hermanos. “Yo si era por mí me llevaba a todos los chicos. Hablé con su señoría, hablé con mi familia, y me los traje a los dos, pero él no se adaptó, no quería que fuera su mamá. El volvió y era feliz en el hogar, yo sentí que había fracasado como mamá. Tiempo después él me habló y agradeció, me dio una gran satisfacción. Sé que está en buen camino, tiene pareja y tuvo un hijo, mi nena fue tía, es una felicidad muy grande y quisiera que con los demás pase lo mismo”.

Entre otras revelaciones, la participante de MasterChef Celebrity 3 (Telefe), habló de su vínculo con su hija Verónica. “Ella ya tiene 16 años. No la quiero soltar, pero hay que soltarla y tiene que prepararse para la vida, ojalá este siempre para acompañarla pero sé que no será así. Me enseñó la independencia de lo que es madre e hija, como bloque. Aprendí que no me pertenece, que es mi hija, es un ser individual y yo no puedo manejarla. Me enseñó un montón de cosas, y pude ser mamá a los 62 años”.

Luisa Albinoni adoptó a su hija Verónica Russo cuando tenía 62 años Matías José Salgado - HOLA

Por otro lado, contó cómo fue el proceso de adopción y su lucha para que Verónica se reúna con sus cuatro hermanos. “Eran cinco hermanos y no me dejaron adoptar a todos juntos. Había una pareja y en ese momento habían tres y los separaban, pero yo los conocí y los recibí. Recibí a mi hija de bebé siendo la madrina de ese hogar, sin saber que iba a ser mi hija. Ella sabe su historia y la comprende, y ellos [sus hermanos], cuando sean grandes y mayores saben que la casa de Luisa y Vero estará abierta para recibirlos”.

Actualmente la actriz tiene una excelente relación con su hija, y siempre buscó la unión de los hermanos. “Yo sé que un día estarán en mi casa festejando juntos”, mencionó con una sonrisa de par en par.