MET Gala 2023: el osado look con el que Pedro Pascal acaparó toda la atención

Como cada 1° de mayo, este lunes se realizó la gala del Museo Metropolitano de Nueva York, el evento más importante del mundo de la moda que se lleva a cabo desde 1948. La temática de este año fue “Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty”, donde se le rindió homenaje al diseñador alemán Karl Lagerfeld, quien falleció en 2019. Varias celebridades desfilaron con sus deslumbrantes atuendos y dieron que hablar, algunos más que otros. Quien, sin dudas, no pasó inadvertido fue uno de los representantes latinoamericanos, Pedro Pascal. Con un osado look total red sorprendió a todos y revolucionó las redes sociales.

Indiscutidamente, el actor chileno de 48 años se ganó el corazón de Hollywood. Su trabajo como Javier Peña en la serie de Netflix Narcos, su protagónico en The Mandalorian (Disney +) y su más reciente personaje de Joel, en el que sin dudas fue uno de los mayores éxitos del año, The Last of Us (HBO MAX) lo posicionaron como uno de los actores más importantes del momento. Incluso la revista TIME lo eligió como una de las 100 personas más influyentes del mundo. El 1 de mayo dijo presente en la MET Gala y su outfit no pasó inadvertido.

Pedro Pascal “de rojo” en la alfombra roja de la MET Gala 2023

Pascal lució un look de seis prendas de la casa de moda italiana, Valentino. Vistió un tapado rojo y una camisa en el mismo color. Sumó una corbata negra y unos shorts, que dejaron un pedazo de piel al descubierto desde la mitad de los muslos hasta la altura de la tibia. Para finalizar, usó unas medias negras largas y unos borcegos acordonados. Como accesorios sumó un par de anillos dorados con brillos y llevó el cabello peinado con gel hacia atrás.

El look del actor chileno tuvo varias cosas llamativas. Por un lado, el color, el mismo que eligió la actriz mexicana Salma Hayek, quien desfiló con un vestido de Gucci. Por otra parte, lo que sin dudas no pasó inadvertido, fue que llevó shorts en lugar de pantalones largos, algo no tan frecuente en este tipo de eventos, y dejó las rodillas al descubierto, algo aún menos visto especialmente en los hombres.

Pedro Pascal y su look Valentino con rodillas al descubierto en la MET Gala 2023 (Foto: Captura de video)

Él, fiel a su estilo, y con el carisma que lo caracteriza, desfiló por la alfombra roja y relució su osado outfit, que dejó piel al descubierto y generó todo tipo de reacciones en las redes. Si bien algunos cuestionaron si cumplía o no con la temática del evento, otros aplaudieron su elección de vestuario. “Así se usan correctamente unos shorts”; “Pedro Pascal te amamos. Ese traje rojo maravilloso y con pantalones cortos, muy original, me gusta (aunque nada que ver con la temática, pero lo amamos igual)”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

La actitud de Bella Ramsey en la MET Gala 2023 que hizo sonreír a un guardia de seguridad

Pedro Pascal compartió el evento con su coestrella de The Last Of Us, Bella Ramsey quien lució un conjunto de Thom Browne de saco, pollera y pantalón negros con detalles de piedras. Sin embargo, su look no fue lo único que llamó la atención, puesto que la joven actriz de 19 años tuvo una actitud durante la MET Gala 2023 que hizo sonreír no solo a quienes seguían el evento a través de las redes sociales, sino también a un guardia de seguridad.

Bella Ramsey conmovió a todos con su actitud en la MET Gala 2023 @Twitter

“No puedo fijarme en su vestuario porque estoy muy ocupada en la ternura que me provoca cuando se pone a tomar fotos. Te amo con mi vida Bella Ramsey”, escribió una fan en Twitter. Es que Ramsey llevó su propia cámara y tomó sus propias fotografías. El gesto generó mucha ternura e incluso se pudo ver una sonrisa en una de las personas que custodiaba el MET Gala.

