La actitud de Bella Ramsey en la MET Gala 2023 que hizo sonreír a un guardia de seguridad

La noche “más importante del mundo de la moda” tuvo lugar este lunes con la MET Gala 2023, que reúne a las personalidades más destacadas en diferentes ámbitos, como el deporte y la actuación. El tema de esta edición giró en torno al fallecido diseñador Karl Lagerfeld. Este año también estuvo marcado con algunos debuts. Luego del gran éxito que alcanzó la serie The Last of Us, la protagonista de esta adaptación del popular videojuego, Bella Ramsey, conquistó tanto a los presentes en el Museo Metropolitano de Arte como a la audiencia que seguía la transmisión a través de las plataformas digitales.

Algunos fanáticos retomaron el paso de Ramsey por la alfombra roja. Lejos de su elección de vestuario, el detalle que no pudo escapar de la atención fue su actitud ante las cámaras. Si bien las personalidades que desfilan en este evento suelen estar acostumbradas a los flashes, ella llevó su propia cámara para registrar los detalles de la noche. “No puedo fijarme en su vestuario porque estoy muy ocupada en la ternura que me provoca cuando se pone a tomar fotos. Te amo con mi vida Bella Ramsey”, escribió una de sus fanáticas en Twitter.

MET Gala 2023: la actitud de Bella Ramsey en la alfombra roja que enterneció a todos

En la misma red social, algunos capturaron el momento en el que uno de los guardias sonreía al ver a la actriz de 19 años usar su cámara.

Bella Ramsey conmueve con su actitud en la Gala del MET @Twitter

Luego de la emisión de la serie de HBO, Ramsey se volvió una de las estrellas favoritas entre los fanáticos, quienes no dejan de comentar todo lo que hace en redes sociales. Previamente, se anunció que estaría en la alfombra roja, por lo que muchos esperaban su aparición. En algunas de las publicaciones, los seguidores de la serie también dejaron sus deseos de ver a Pedro Pascal.

Al ser nueva dentro de las pasarelas, la actriz de 19 años ha tenido en su coprotagonista chileno un fuerte apoyo. Recientemente, captaron al actor mientras le explicaba cómo controlar la ansiedad durante una fiesta de la serie en Los Ángeles. “¿Sabes por qué me pongo así?”, le dijo. Ramsey imitó la pose de Pascal al poner su mano en la boca del estómago, mientras él le explicaba. “Porque mi ansiedad está justo aquí”. Este gesto conmovió a la audiencia virtual.

Otra de las grandes esperadas, también por su éxito en la serie Merlina, era Jenna Ortega, quien optó por un look con asimetrías, corsé, volantes y zapatos Oxford para rendirle homenaje a Lagerfeld.

Jenna Ortega en la MET Gala 2023 Evan Agostini - Invision

Los invitados a la MET Gala 2023

Durante esta MET Gala 2023, el tema de la exposición fue Karl Lagerfeld: A Line of Beauty y rinde homenaje a uno de los diseñadores con mayor legado dentro de la moda, bajo el código de vestimenta “en honor a Karl”. De esta manera, los exclusivos invitados ofrecen un despliegue de sus propias interpretaciones de las creaciones del también conocido como Káiser de la moda.

Este año, los anfitriones, además de la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, fueron: Michaela Coel, Penélope Cruz, Roger Federer y Dua Lipa.

