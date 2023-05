MET Gala 2023: Anne Hathaway brilló con su vestido, pero se la jugó con un detalle que no pasó desapercibido

escuchar

Anne Hathaway hizo su regreso triunfal a la MET Gala 2023 con un vestido diseñado por Donatella Versace, la hermana menor de Gianni Versace. Sin embargo, más allá de quién la vistió y que su prenda tenía detalles totalmente inspirados en Karl Lagerfeld, el diseñador homenajeado en esta edición, lo que más llamó la atención de su look fue su peinado. La actriz deslumbró a todos los que esperaban verla nuevamente en una alfombra roja del evento con un jopo tradicional de la década de 1990.

La actriz de 40 años se peinó a juego con su vestido contemporáneo, dado que a pesar de que era una media cola, la elevó con un estilo abultado en la parte superior. Además, dejó algunos pelos sueltos por adelante para agregarle un toque informal, mientras que las ondas perfectamente alineadas caían sobre su espalda y llegaban hasta su cintura.

Anne Hathaway fue una de las favoritas e la MET Gala 2023

Los fanáticos enloquecieron y estallaron de emoción en las redes sociales una vez que la vieron desfilar por la alfombra. A la mayoría le llamó la atención cómo todo su look, desde los accesorios hasta su cabello, encajaba perfectamente, incluso hubo quienes la consideraron una de las mejor vestidas: “Al fin hubo alguien valiente como para hacer algo bueno con su cabello”; “Anne Hathaway está tratando de engañarme para que me tiña el cabello de castaño oscuro por lo bien que se le ve, pero no la dejaré”; “Anne representa al Chanel de los 90 desde el vestido, el pelo, las joyas”; “El pelo, el vestido, todo el look. Anne Hathaway es una de mis mejores vestidas de la noche”.

También se hicieron presentes las personas que quedaron tan encantadas por su look que hasta desearon tener un atuendo similar para lucir iguales a ella: “Amo tanto este cabello en Anne que ya ni siquiera me fijé en qué es todo lo que usa”; “Quiero tanto el pelo de Anne como peluca”.

Qué hay detrás del look que Anne Hathaway llevó a la MET Gala 2023

El vestido de Hathaway estaba bordado con cristales de Swarovski, que adornó con algunos accesorios personalizados fabricados por Bulgari. Eran piezas de la colección Monete, hechas con antiguas monedas romanas inspiradas en los accesorios de monedas de oro de Chanel. “Creo que es genial cómo estos collares incorporan monedas antiguas en un diseño moderno y atemporal”, declaró Anne a Vogue.

Donatella Versace, a la izquierda, y Anne Hathaway salen de The Mark Hotel antes de asistir a la gala benéfica del Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte que celebra la inauguración de "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" CJ Rivera - Invision

Por su parte, la diseñadora le dijo al mismo medio que para esta creación rememoró una conversación que tuvieron su hermano y quien en vida fue el director creativo de Chanel: “Recuerdo escuchar a Gianni y Karl hablar y reír durante una cena y este vestido me recuerda ese momento. Karl celebraba a las mujeres y el trabajo artesanal. Aprendí mucho de su trabajo”.

Además, aseguró que la prenda tenía un mensaje implícito para el género femenino: “El vestido es un homenaje a nuestra experiencia compartida de los 90: tweed, perlas y camelias mezcladas con imperdibles, cut-outs y un corsé. Anne Hathaway lucía poderosa, femenina, despampanante y, por supuesto, icónica. Exactamente como Karl hacía sentir a las mujeres con sus vestidos”.

