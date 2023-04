Pedro Pascal reveló que todavía no tiene casa en EE.UU.; “No quiero tomar ninguna decisión”

escuchar

A diferencia de muchos actores famosos que suelen invertir su dinero en lujosas propiedades, Pedro Pascal, la estrella chilena del momento por sus papeles en producciones como The Mandalorian, reveló en una reciente entrevista que no ha decidido comprar una casa en Estados Unidos. Sus recientes trabajos lo han llevado a viajar por diferentes partes del mundo, por lo cual todavía no tiene un destino fijo para establecerse. Esta vida itinerante ha hecho que el protagonista de The Last Of Us (2023) no quiera “tomar ninguna decisión” respecto a la compra de una vivienda.

Durante los últimos meses, Pascal ganó una inmensa popularidad. Si bien está en el mundo de la actuación desde hace más de 20 años, sus papeles más recientes lo llevaron a la cima. Las redes sociales están llenas de videos e imágenes donde se ve al actor disfrutar junto con sus fans, a quienes recibe siempre con una sonrisa y está dispuesto a darles la fotografía o el autógrafo que solicitan.

Por lo común, muchas celebridades con su éxito comienzan a llevar una vida más hogareña o a invertir en algunas propiedades. No obstante, Pascal disfruta de su gran momento y no mucho más, así lo declaró para la revista estadounidense Esquire, donde se sinceró sobre la etapa en la que se encuentra.

Pedro Pascal aseguró que no pretende seguir estereotipos de la mediana edad Instagram/pascalispunk

El protagonista de The Mandalorian (2019) comentó que en algún momento pensó: “¿Tienes cuarenta y tantos años y no tienes una casa?”. Mientras reflexionaba sobre esto, se dio cuenta de que para él no son importantes las expectativas promedio de la mediana edad. El actor tiene un departamento en Los Ángeles, que ha permanecido vacío mientras se encontraba de viaje por Canadá, Europa y otras ciudades de EE.UU.

Pascal detalló que simplemente “no quiere tomar ninguna decisión” respecto de comprar una casa. Sería como “forzar una forma cuadrada en un triángulo”, reconoció.

Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores chilenos más queridos por Hollywood Getty Images - The Hollywood Reporter

Los próximos proyectos de Pedro Pascal

La carrera de Pedro Pascal está en apogeo y sus recientes papeles lo han catapultado a múltiples compromisos laborales. Actualmente, reconoció, tiene todavía compromisos de prensa para The Last of Us y para promocionar The Mandalorian. En mayo, asistirá al festival de Cannes para el estreno de Strange Way of Life, un corto que filmó en 2022 al lado de Ethan Hawke, dirigidos por Pedro Almodóvar.

En la entrevista, el actor chileno se sinceró sobre su futuro. No busca mantener el furor actual con su próximo proyecto y tampoco tiene la menor idea de cuál será la evolución en su carrera, pero pretende tener “la madurez” para elegir con sabiduría.

LA NACION