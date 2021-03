México: Lucas Spadafora dijo que fue demorado sin razón y que le dio US$100 a la policía

El youtuber Lucas Spadafora vivió un momento de tensión en México. Durante sus vacaciones después de haber participado en el Cantando 2020, el influencer contó en las redes sociales que sufrió un incidente con la policía local.

Spadafora reveló el hecho luego de una serie de preguntas de sus fanáticos en Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores. “¿Qué te pasó que te quedaste varado en México?”, fue la consulta que detonó el relato del extraño suceso.

Lucas Spadafora fue detenido en México y asegura que la policía le robó cien dólares

El reconocido youtuber decidió hablar del difícil momento que sufrió en el camino de Cancún a Playa del Carmen. “Esto no lo quería contar mientras estaba allá porque no quería tener problemas pero la policía me robó 100 dólares yendo al aeropuerto”, comenzó Spadafora.

“Yo estaba de camino al aeropuerto, manejando solo por tomarme mi vuelo de vuelta. Iba tranquilo y de repente el camino no tiene luz, tres kilómetros apagado total. En eso se me pone una patrulla atrás y me frena. Se me pone un policía de un lado y un policía del otro en el medio de la jungla. Oscuridad total. Me dijeron que tenía exceso de velocidad. Me saca el registro y me dice ‘a ver soplame la mano’, y me dice que estoy excedido de alcohol”, relató.

“Ahí es cuando me dicen que me van a llevar detenido 24 horas y yo me desesperé porque tenía que llegar al vuelo. Saqué 100 dólares y todavía no lo puedo asimilar. La gente que vive allá te dice que no tengas más de 500 pesos en la billetera porque la policía suele hacer esas cosas”, manifestó.

Y para concluir, brindó un consejo para los seguidores que planean realizar sus vacaciones en México. “Tengan mucho cuidado”, dijo.

LA NACION