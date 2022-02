“Mi corazón late despacito”: Tomás Fonzi reveló que padece una afección cardíaca

A sus 40 años, Tomas Fonzi es uno de los actores argentinos con una extensa carrera. Si bien es un personaje público, poco se sabe de su vida privada. Por eso, sorprendió en una entrevista al contar que padece una afección cardíaca. “Es una condición benigna”, manifestó en diálogo con Germán Paoloski en No es tan tarde (Telefe).

El participante de MasterChef Celebrity (Telefe) reveló que padece un problema cardíaco conocido como bradicardia. “Mi corazón late despacito, en estado de reposo es lento”, explicó acerca de la afección. Sin detallar hace cuánto le fue detectado, les llevó tranquilidad a sus seguidores al señalar que se hace controles periódicos y se encuentra muy bien.

Tomas Fonzi habló sobre su afección cardíaca

“Es como que (el corazón) labura bajo y cuando exijo no va alto, no labura exigido. Yo no lo exijo, juego al fútbol tranqui y eso pero no es algo grave”, señaló Fonzi al explicar cómo maneja la afección, la cual lo lleva a tomar diferentes decisiones en cuanto al rendimiento físico.

Qué es la bradicardia, la alteración del ritmo cardíaco que padece Tomás Fonzi

La bradicardia se desarrolla cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de los 60 latidos por minuto y el pulso está lento. Así lo explicó el jefe de la Unidad de Cardiología del hospital Néstor Kirchner de de Tucumán para el Ministerio de Salud Pública.

En cuanto a los síntomas, el profesional detalló: “Pueden ser desde las más extremas como desmayo con pérdida de conocimiento, generalmente conocido médicamente como síncope, y como sintomatología más leve, mareos y cansancio ante el mínimo esfuerzo¨.

Tomas Fonzi contó el problema de salud que padece (Foto Instagram @fonzista)

Luego de contar que tiene esta afección, Fonzi dejó en claro que lleva una vida normal y reparte su tiempo entre su familia, las grabaciones de MasterChef Celebrity y la obra teatral Somos Nosotros (Teatro Paseo La Plaza).

Actualmente, el actor es uno de los favoritos del certamen de cocina donde despliega todos sus conocimientos en el tema y tiene divertidos idas y vueltas con los destacados jurados.

(Foto Instagram @fonzista)

Si bien el reality recién va por la mitad de competencia, él está perfilado por el público para llegar a la instancia final. Por su parte, Tomás ya definió con cuáles de sus compañeros anhela disputar el campeonato. “Me gustaría enfrentarme a Juariu, Mica Viciconte o Paulo Kablan. Vamos a ver qué pasa. Las jornadas de grabación son largas e intensas”, expresó semanas atrás en diálogo con Marcelo Polino en Polino Auténtico (Radio Mitre).