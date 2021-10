Dolores Fonzi habló por primera vez del supuesto “escándalo” que vivió con Natalie Portman por Gael García Bernal: “Fue horrible”

Uno de los momentos mediáticos más inesperados en suscitarse en nuestro país tuvo como protagonista a la actriz Natalie Portman. En el año 2006, la ganadora del Oscar viajó a la Argentina de manera intempestiva para visitar a quien era entonces su pareja, el mexicano Gael García Bernal, a quien había conocido en 2003. Sin embargo, no se trató de una visita de tinte romántico sino una signada por el escándalo.

De acuerdo a lo comunicado por entonces, la actriz de El cisne negro se habría enterado de algunas versiones que vinculaban a García Bernal con Dolores Fonzi. Por lo tanto, decidió tomarse un avión con rumbo a Buenos Aires para ver qué estaba sucediendo. “Fue horrible”, declaró recientemente Fonzi en el programa de América Los Mammones, conducido por Jey Mammon, con quien habló por primera vez del tópico.

“Si yo te pregunto por aquella visita de Natalie Portman a la Argentina, ¿estoy derrapando?”, quiso saber Mammon en el segmento “Las 21 a las 21″, pregunta ante la que Fonzi, quien se encuentra promocionando el film de Netflix, Distancia de rescate, se mostró muy relajada. “No”, dijo en primera instancia, y luego recordó cómo vivió ese momento. “Los medios argentinos son muy particulares y escandalosos. La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante, no sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman. Es una estrella. Star Wars”, expresó la actriz entre risas al hablar de la admiración que siempre sintió por su colega.

“Lo vi desde el lugar de actriz. Fue más escandaloso lo que se armó alrededor de lo que fue en verdad”, explicó. “¿Vino a chequear algo?”, indagó el conductor. “No, e igual quiero decir que al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes [ambos habían actuado en 2001 en Vidas privadas, el film de Fito Páez], porque yo no llegué a romper nada. Fue todo muy arriba, todo sacado de contexto”, sumó Fonzi. “En todo caso el que rompe es el hombre”, acotó Mammon.

En 2006 Natalie Portman viajó a la Argentina y no pudo tolerar el asedio de la prensa Blog Tudo De Novo

Por otro lado, la actriz aseguró que ese momento “fue horrible” por la excesiva atención periodística. “Nos perseguían autos, yo tenía miedo de que me rapten. Salía de terapia y había tres autos esperándome que me seguían por la ciudad. Fue horrible de verdad”, subrayó.

Recordemos que en 2006 había trascendido que el reencuentro entre Portman y García Bernal había generado un cortocircuito entre ambos -y un enojo de la actriz con la prensa argentina por cómo la abordaban para retratar su imagen-, pero también surgieron versiones de que tanto ella como su ahora expareja pasearon por el Malba, e incluso viajaron a la Patagonia. De todos modos, su relación no prosperó, y en 2008 el actor mexicano oficializaba su relación con Fonzi, de quien se separó en 2014, y con quien tiene dos hijos en común, Lázaro y Libertad.

Portman y García Bernal estuvieron juntos -con algunas intermitencias- entre 2003 y 2006 The Grosby Group

Por ocho años los actores dividieron su rutina entre la Argentina, México y España y se acompañaron en diversos proyectos y eventos. Sin embargo, en 2014, Patricia Bernal, madre del actor, confirmaba la ruptura. “Las decisiones se toman y así son. Nos apoyamos como siempre. Hay que apoyarnos, hay que cuidarnos, hay que estar cercanos. A veces las cosas funcionan o no funcionan, pero hay que acercarse. Hay que estar cariñosos, bien”, le expresaba la actriz a la revista People tras ser consultada sobre las versiones que rondaban a la pareja.

La furia de Natalie Portman durante su paso por Buenos Aires

“Tenemos muy buena amistad todos. Gael está bien, los niños están bien, Dolores está perfectamente bien. Somos muy amigos todos, estamos súper bien, contentos. Las cosas están así, pero van bien”, añadió.

Dolores Fonzi y Gael García Bernal estuvieron ocho años juntos y tienen dos hijos en común, Lázaro y Libertad Getty Images

En efecto, los actores se separaron en buenos términos y mantienen un excelente vínculo. El año pasado, en plena cuarentena por el coronavirus, la actriz habló en el programa de Telefe Cortá por Lozano acerca de cómo estaba manejando la situación con su expareja para que ambos pudieran pasar tiempo con sus hijos.