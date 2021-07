Tomás Fonzi reveló un papelón que hizo frente a Mirtha Legrand cuando era pareja de Juana Viale

El programa del lunes de Los Mammones (América) contó con la visita de los actores Nicolás Riera y Tomás Fonzi. Este último relató un insólito momento que protagonizó con la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, cuando era pareja de su nieta, Juana Viale.

“¿Podés contar la vez que te quedaste dormido en la casa de Mirtha y ella te levantó?”, le pidió Jey Mammon, conductor del ciclo, ante la risa de todos los presentes. “No me levantó, no pudo. Yo había trabajado mucho, había sido un día largo. Yo estaba saliendo con Juana en esa época, 2003 o 2004″, recordó Fonzi.

“Hubo un evento y fui muy cansado. Estaba un poco nervioso también, así que entré, me bajé dos whiskies y me senté en una reposera. Además, en lo de Mirtha el whisky es de calidad, un terciopelo”, continuó el actor, y Jey lo interrumpió: “La quedaste y todos se fueron”. “Después me contaron. Yo me desperté con el rocío cayendo y la señora picándome con el dedo mientras me decía ‘señor Fonzi, señor Fonzi’. Y Fonzi se había ido, se autoprotegió”, bromeó.

Días atrás, Tomás ya había llamado la atención de los medios cuando confesó que padece de una particular condición que afecta su corazón. “Descubrí que tengo una capacidad cardíaca muy especial que beneficia al ejercicio, ya que mi corazón late lento, entonces lo puedo llevar a altas revoluciones, lo que me da más resistencia y me canso menos”, detalló el actor en Cortá por Lozano (Telefe).

