Mia Farrow explicó por qué odia a B.D. Hyman, la hija de Bette Davis: “Es una traidora”

Mia Farrow reveló que odia a Barbara “B.D.” Hyman, la hija de la mítica Bette Davis, y explicó sus razones. La actriz, que conoció a la diva de la pantalla grande cuando tenía apenas 12 años, llegó a forjar con ella una íntima amistad que perduró a lo largo de los años y considera que la heredera de su colega es “una traidora”.

Farrow protagonizó junto a Davis la película Muerte en el Nilo en 1978, pero conocía tanto a la actriz como a su madre desde mucho tiempo atrás. “Bette había trabajado con mi padre [el director y productor John Farrow] cuando yo tenía 12 años. Un verano, estábamos todos en España, y ella tenía una hija muy desagradable llamada B.D., de mi edad ”, rememoró la actriz en una reciente entrevista publicada por Interview. Y continúo su relato: “Y Bette quería llevarla a todos los pueblos y museos, pero ella no quería ir a ningún sitio. Nos alojábamos todos en el mismo hotel. Yo, en cambio, apenas podía levantar la mano para decir: ‘¿Puedo ir?’”.

Esa mala impresión que le había causado aquella niña se convirtió en odio en 1985, cuando B.D. publicó su autobiografía, My Mother’s Keeper, centrada en los malos tratos que, según ella, sufrió por parte de Davis y en la tormentosa relación que su madre mantuvo con el alcohol.

“ Ese es un libro de mala calidad ”, expresó Farrow en la entrevista. “Yo amaba a Bette de verdad”, indicó emocionada, en referencia a su colega, que falleció a los 81 años, en 1989. “ B.D. es una traidora. Traicionó a su propia madre de una manera horrible, escribiendo ese libro de porquería . Nos conocemos desde la infancia, pero le perdí todo el respeto”, señaló la protagonista de El bebé de Rosemary.

Las memorias de Hyman se publicaron en 1985, siete años después del lapidario Mammie Dearest, de Christina Crawford, hija de Joan Crawford, la rival de Bette en la vida real. Hyman, que ahora tiene 78 años, le dijo a People semanas después de la publicación: “Escribí el libro porque la amo y necesitaba llegar a ella”.

Bette Davis Archivo

“Podría haber escrito el manuscrito y enviárselo a mi madre, sin publicarlo, pero estoy segura de que ni siquiera lo hubiera leído”, aseguró entonces. “No escucha nada que no quiera oír. Cuelga el teléfono o se va. Así que opté por la única vía que pensé que podría llegar a ella: el foro público. Lo que el mundo ve es lo más importante para mi madre. Esta es, en esencia, una carta pública dirigida a mi madre ”.

La reacción de Davis luego de la publicación no fue nada piadosa: desheredó a su hija y su única respuesta pública fue una carta abierta de sus propias memorias, This ‘N That. “ El hecho de que hayas escrito este libro es una flagrante falta de lealtad y agradecimiento por la vida tan privilegiada que siento que te ha sido concedida ”, escribió Davis. Y añadió: “Espero que algún día comprenda el título de El guardián de mi madre. Si se refiere al dinero, si no me falla la memoria, he sido tu guardián durante todos estos años. Y sigo siéndolo, ya que mi nombre ha hecho que tu libro sobre mí sea un éxito”.

En la entrevista brindada a Interview esta semana, Farrow reveló también el hábito de belleza que la leyenda de Hollywood le advirtió que evitara. Refiriéndose a esa vieja estadía conjunta en España, recordó especialmente cuando visitaba la habitación de Davis fuera del set y la encontraba con una especie de sombrero.

Mia Farrow profesó su amor por Bette Davis y recordó el consejo de belleza que recibió de su parte KENA BETANCUR - AFP

“Había perdido el cabello por usar pelucas”, reveló. “Entonces me dijo: ‘¡No uses pelucas!’. Es mucho pedir cuando trabajas en el mundo del espectáculo. Pero le dije: ‘De acuerdo’”, recordó Farrow.

Si bien no hay mucha información sobre la caída de cabello de Davis, la estrella se afeitó la cabeza interpretar a la reina Isabel I en La reina virgen de 1955. Un artículo publicado ese año por The New York Times señala que Davis se afeitó la parte frontal de la cabeza para el papel. Según el Sunday Post, también se rasuró las cejas.