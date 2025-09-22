Era la icónica casa de Bette Davis en Maine y logró venderse en 30 días: cinco habitaciones, ocho baños y más de 300 metros de costa

La lujosa propiedad de la actriz de teatro Bette Davis, en la costa de Maine, se vendió en apenas un mes y alcanzó una cifra millonaria, aunque un poco por debajo de la que buscaban los agentes inmobiliarios.

Por cuánto se vendió la antigua casa de Bette Davis en Cape Elizabeth

De acuerdo con New York Post, la antigua residencia de Davis se vendió por US$13,4 millones, menos de 30 días después de salir al mercado. La operación se convirtió en la transacción residencial más alta registrada en el estado en la última década.

El dormitorio principal tiene vistas al mar (Peter G. Morneau)

La propiedad, bautizada por la actriz como Witch Way, fue listada en julio de 2025 por la empresa Legacy Properties Sotheby’s International Realty, a través de los agentes Sam Michaud y Bill Gaynor. El precio inicial solicitado era de US$15 millones por la residencia ubicada en Cape Elizabeth.

Los agentes señalaron al medio que no les sorprendió la rapidez de la venta, ya que la consideraban una de las mejores residencias de Maine, capaz de atraer el interés de compradores internacionales.

El récord estatal, sin embargo, sigue siendo la venta de la antigua casa de verano del magnate David Rockefeller, que alcanzó los US$19 millones en 2008.

Cómo es la casa de Bette Davis que se vendió en Maine

La propiedad tiene una extensión de ocho acres ( 3,2 hectáreas) e incluye una finca de 1200 pies cuadrados (111 metros cuadrados) y una casa principal de 7600 pies cuadrados (706 metros cuadrados). Esta última cuenta con cinco dormitorios y ocho baños con vistas al océano.

Los invitados también tienen un espacio con dos dormitorios (Peter G. Morneau)

El interior ofrece un vestíbulo de doble altura, un estudio con paneles de cerezo, un desayunador junto a la chimenea y un amplio porche cubierto. En la parte superior se eleva una cúpula octagonal que brinda vistas de 360 grados sobre el paisaje y los jardines.

El complejo incluye además una cochera con dos dormitorios y 180 metros cuadrados, un granero, 365 metros de costa, un estanque y animales. La casa fue construida en 2002.

Cómo Bette Davis llegó a vivir en la costa de Maine

Davis y su entonces esposo, Gary Merrill, se conocieron durante el rodaje de All About Eve (Eva al desnudo) en 1950. Poco después dejaron La La Land para mudarse a Cape Elizabeth, donde vivieron una década junto a sus hijos adoptivos Margot y Michael, y Barbara Davis Hyman, hija de un matrimonio anterior.

Planta alta de la casa que le perteneció a Bette Davis (Peter G. Morneau)

La vida en Maine terminó en 1960, cuando la pareja se divorció. Davis nunca volvió a casarse y murió en Francia en 1989, a los 81 años.

Su hijo Michael recordó en 2014 que su padre formó en Cape Elizabeth un equipo local de hockey, los Merrill Marauders.

Davis comenzó a actuar en la década de 1930 y alcanzó su consagración en Of Human Bondage. Aunque en esa ocasión no fue nominada al Oscar, logró el premio a Mejor Actriz en 1936 y 1939, acumulando un total de 11 nominaciones a lo largo de su carrera, según Fox News.