El conflicto con Fabián Cubero que podría dejar a Nicole Neumann fuera de Los 8 escalones: “Está cansada”

“Nicole no tiene paz”. Así, contundente y sin vueltas, presentó Florencia de la V uno de los temas de la tarde en Intrusos en el espectáculo, el ciclo que conduce todas las tardes por América TV. Es que desde que Nicole Neumann se separó de Fabián Cubero, allá por mayo del 2017, la expareja nunca dejó de ser noticia por sus conflictos.

Desde la cuota alimentaria y las deudas impagas hasta la relación con sus tres hijas y el contenido que comparten en las redes, todo es motivo de enfrentamiento. Esta vez, el problema fue un poco más allá: según explicó Maite Peñoñori, la decisión de un juez podría dejar a la modelo fuera de su silla de jurado en Los 8 escalones de los tres millones, el exitoso ciclo que conduce Guido Kaczka en eltrece.

Nicole Neumann realizó la "postura del bailarín" en Los 8 escalones (Foto: Captura / eltrece)

“Primero, Nicole dejaría Los 8 escalones”, disparó Peñoñori ante la sorpresa del resto de la mesa. “¿Por qué? Es lo que nos preguntamos todos”, retrucó De la V. “Ella está muy contenta con el programa, muy contenta con el lugar que le da Guido, el programa es un éxito. Además, es un programa donde tampoco se meten en lo personal, no hay polémica, pero a raíz de esta nueva instancia judicial, Nicole tomó la decisión de dar un paso al costado para evitar enfrentar a las cámaras”, completó la panelista.

“Deja un trabajo para que no le pregunten”, remarcó asombrada la conductora, y Peñoñori explicó que esta situación la tiene muy amargada y que esa es la razón de su determinación: “No quiere enfrentar cada vez que va a grabar el tema mediático”.

Tras dar a conocer la información, Peñoñori repasó algunos de los conflictos que atraviesa el exmatrimonio. Del lado de Cubero, reveló, le explicaron que hay una deuda de 15 mil dólares de Nicole que tiene que ver con un tema relacionado a las propiedades que tuvieron en conjunto. Por el lado de Neumann, “sienten que hay una estrategia sistemática para evitar pasar la cuota. Incluso sienten que lo de Indiana tiene más que ver con eso”, repasó. La mayor de las hijas de la pareja se fue a vivir con Cubero, y ese sería -según explicaron- uno de los motivos del conflicto por la cuota.

La periodista reveló además que Cubero cambió hace poco tiempo de abogado, que ya no lo representa Cesar Carozza y que sería una mujer “de muy bajo perfil”. “Nadie quiere hablar”, agregó Karina Iavícoli y dio los motivos que habían llevado a Nicole a bajarse del éxito de eltrece. “ Lo que me dicen es que desde el juzgado le tienen totalmente prohibido a las partes que hablen. Si alguna de las dos partes habla, van a tener penas bastante importantes desde lo económico, y que también van a influir en la causa ”, contó, y Peñoñori agregó que la decisión fue del Juzgado de Familia y el motivo es que hay menores de por medio.

En la mesa recordaron que Fabián hizo hace poco declaraciones relacionadas a Indiana y que eso no cayó bien en el juzgado. “Se ventilaron un montón de cosas que trajeron más problemas de los que ya había”, acotó Iavícoli, y confesó que con esta determinación entiende el constante silencio que suele hacer la modelo cada vez que la van a buscar para hablar de la conflictiva relación con su ex.

“ Lo que dicen desde su círculo íntimo es que Nicole está cansada. Harta de esta situación. No ve la hora de que esto se termine, no puede creer que después de tantos años no se llegue a un final ”, compartió Florencia de la V, y agregó que Neumann siente que constantemente surge un problema.

El último gran conflicto

Fabián Cubero aseguró que su hija Indiana se lleva muy bien con su actual pareja, Mica Viciconte, y con su hermanito menor, Luca Ig / @fabiancuberooficial

Nicole Neumann y Fabián Cubero supieron ser una de las parejas más atractivas para el mundo del espectáculo. Comenzaron su relación allá por el 2006, en medio de algunas polémicas, y terminaron de forma similar una década después. Tienen tres hijas en común: Indiana, Allegra y Sienna. Tras la separación, él formó pareja con Micaela Viciconte y tuvieron a Luca. En tanto, la empresaria se muestra feliz mientras planea su casamiento con Manuel Urcera.

No obstante, y luego de un tiempo de calma, trascendió que existía un distanciamiento entre ella y su hija mayor, algo que el propio Cubero confirmó. “ Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente, tomó la decisión de venirse a vivir conmigo ”, sostuvo en diálogo con la revista Pronto. Desde ese momento, la pelea se volvió a encender, y hoy parece que la única salida es por medio de la Justicia.

Nicole Neumann junto a sus tres hijas Allegra, Sienna e Indiana Instagram / @nikitaneumannoficial

LA NACION