Revelaron el particular motivo por el que Nicole Neumann y Manu Urcera deberán volver a enviar las invitaciones a su casamiento

Otro escándalo atormenta a Nicole Neumann a pocos meses de su boda con el piloto Manuel Urcera. La modelo atraviesa los clásicos contratiempos cuando se organiza un casamiento, en este caso uno muy particular, ya que promete un gran evento en la Patagonia. Lo cierto es que este jueves se anunció que deberán cambiar la dirección del evento debido a una presunta denuncia que recae sobre el padre del deportista, Claudio Urcera.

Otro revés para Nicole Neumann y Manu Urcera: deberán cambiar la locación de su boda

Este jueves, en Socios del Espectáculo (eltrece) Paula Varela reveló el traspié que tuvo la pareja y su impedimento para llevar a cabo la celebración, la cual tiene fecha para inicios de diciembre. En esta línea, la periodista reveló que los dueños del predio que se alquiló para tal ceremonia rechazaron la idea de hacerlo allí debido a las presuntas implicaciones de Claudio en una denuncia por contaminación ambiental.

Esto generó controversia dentro de la familia de Neumann, ya que la modelo manifestó en diversas ocasiones su compromiso con el cuidado del ambiente, además de las campañas mediáticas que promovió para apoyar este movimiento. “Dieron de baja el campo donde se iban a casar Nicole y Urcera. Este campo, cerca de San Martín de los Andes, donde estaba todo listo para comenzar a armar la boda del 8 de diciembre, se dio de baja”, comenzó Varela.

Nicole Neumann y Manuel Urcera: ya compartieron veranos juntos y ahora pasarán por el altar RsFotos

“La excusa de los dueños del campo fue que no estaban dadas las condiciones. Se dieron cuenta un poco tarde. Recordemos que en la familia Urcera, Cecilia, la mamá de Manu, está como organizadora de este evento”, añadió la periodista y remarcó: “Subrayemos, también, que la locación no estaba en las invitaciones justamente para que no trascendiera a la prensa y que no pudieran llegar hasta el lugar”.

Cabe recordar que hace días, la Confederación Mapuche efectuó una serie de reclamos en contra del casamiento de Neumann y Urcera en San Martín de los Andes. Ante el revuelo que esto ocasionó, Rodrigo Lussich explicó: “Todo explotó con la protesta de la comunidad mapuche en Neuquén porque el lugar está plagado de denuncias contra el suegro de Nicole que va a pagar la boda, el señor Urcera padre, que está denunciado hace años y no paga la multa correspondiente por el uso de los camiones que han contaminado con un basural en una zona de petróleo”.

Nicole Neumann y Manu Urcera deberán elegir otro sitio para su boda Invision

“Por eso es tan importante esta causa”, sumó Adrián Pallares a la información de su colega y complementó: “No es que él tiene una denuncia por cualquier cosa. No, es por daño al medio ambiente. ¿Y quién es la cara del medio ambiente en este país a parte de Greenpeace? Nicole Neumann”.

En tanto, Paula Varela informó que el civil de Neumann y Urcera será el 8 de noviembre, con casi 400 invitados y con un entorno íntimo. No obstante, a inicios de esta semana, Maite Peñoñori desde Intrusos (América), adelantó el contenido de las invitaciones que la modelo deberá reenviar en caso de que modifique la locación del festejo. “Atención. Ya fueron enviadas las invitaciones para la boda del año. Es virtual, no es papel. Es más ecológico. Se ve un avión aterrizar en la tarjeta como con una animación”, describió.

Además, la panelista detalló: “Te hacen eso de que bien sobre la fecha te mandan la ubicación para que no anden fogoneando”. Finalmente, habló del estilo general que tendrá la fiesta y aseguró que será similar al evento del compromiso. “Quieren ese estilo hippie chic y muy indie. Ellos van a ir por ahí”, concluyó Maite.

