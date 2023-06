Así está hoy Eloísa, la hija de 15 años de Joaquín Furriel y Paola Krum

escuchar

Joaquín Furriel y Paola Krum fueron durante seis años una de las parejas más amadas del espectáculo. El amor nació en 2005 sobre las tablas del Teatro San Martín, mientras interpretaban a Oberón y Titania en Sueño de una noche de verano y, durante los años siguientes, compartieron la vida tanto en lo profesional, como en lo personal. En 2006, protagonizaron junto a Pablo Echarri, Montecristo, una de las novelas más importantes de la televisión argentina. Dos años después, se convirtieron en padres de Eloísa, quien hoy ya tiene 15 años y, en los últimos días, sorprendió a todos al dar cuenta de lo grande que está y de lo mucho que se parece a su papá.

Si bien Furriel y Krum le pusieron fin a su relación en 2011, el tiempo los llevó a formar un buen vínculo, no solo por los buenos años vividos y el respeto mutuo, sino principalmente, por el bienestar de su hija en común, que nació el 9 de febrero de 2008. Los actores están muy pendientes de su crianza y logran balancear sus agendas para estar siempre presentes en la vida de la adolescente. Incluso en una entrevista que Paola dio hace un tiempo, contó que ella y Joaquín vivían “a una cuadra y media de distancia”, lo que les facilitaba mucho las cosas con su hija.

Joaquín Furriel y Paola Krum fueron pareja durante seis años Archivo

Si bien Eloísa mantiene un perfil bajo y sus padres tampoco la exponen demasiado en las redes sociales, ocasionalmente hace algunas publicaciones en su cuenta de Instagram. Precisamente, en el Día del padre - que se celebró el domingo 18 de junio - compartió un par de Stories para homenajear al suyo. Si bien subió algunas postales de cuando era niña, otras, más recientes, dieron cuenta de cómo está hoy y del gran parecido que tiene con Joaquín Furriel. Incluso su propia madre contó en una entrevista con Gente, que es “igual a su padre” tanto en lo físico como en la personalidad.

El saludo de Eloisa a Joaquín Furriel en el día del padre (Foto: Instagram @joacofurriel)

“Feliz día, te amo”, escribió la joven en una de las fotos donde tanto ella como su padre posaron sacando la lengua. Él, feliz y orgulloso, la compartió en su cuenta personal de Instagram y comentó: “Te amo mi vida”.

Si bien tiene solo 15 años, Eloísa ya tiene en claro cuáles son las cosas que le gustan y está enfocada en su formación. Lo que sucede en muchos casos con los hijos es que, o siguen el mismo camino que sus padres o se dirigen por uno completamente opuesto. La adolescente optó por la primera opción y sueña con dedicarse a la actuación: va a una escuela con orientación artística, toma clases de canto, teatro y piano, instrumento que domina como toda profesional.

Así está hoy Eloisa, la hija de Joaquín Furriel y Paola Krum (Foto: Instagram)

En diálogo con la citada revista, en marzo de 2022, Krum contó que su hija canta de manera “espectacular”: “No es porque sea mi hija, pero yo canto y no le llego ni al dedo gordo del pie. Soy totalmente objetiva. Tiene un don para la música en general y además se ocupa de perfeccionarse estudiando”. Aunque ella quiere dedicarse de lleno a la actuación, sus padres coinciden que aún no es momento y priorizan su formación: “Cuando empiece a trabajar está bueno que tenga la mayor cantidad de herramientas posibles para poder sentirse segura”.

