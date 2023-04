La visceral reacción de Fabián Cubero cuando le preguntaron por el casamiento de Nicole Neumann

escuchar

A comienzos del 2023, Nicole Neumann sorprendió a sus fans al revelar que Manu Urcera le propuso casamiento tras un año y medio de noviazgo. Luego del feliz anuncio, comenzaron los preparativos y, aunque por el momento no se conoce la fecha exacta, trascendió que tendrá lugar en diciembre de este mismo año. En medio de la cuenta regresiva de lo que será una fecha muy especial en la vida de la modelo, Fabián “Poroto” Cubero -su expareja y padre de sus tres hijas- se refirió al tema y fue tajante.

La reacción de Cubero cuando le preguntaron por el casamiento de Nicole Neumann

“Sí, quiero. Me explota el corazón de felicidad. Que mágico empezar el año así”, escribió Nicole Neumann en enero del 2023 junto a una serie de románticas postales que la mostraban abrazada a Manu Urcera, su futuro marido. A partir de ese momento, su atención se fijó por completo en organizar la boda soñada que, según detalló la periodista Maite Peñoñori, tendrá lugar en el sur del país, se extenderá a lo largo de tres días y contará con la presencia de 400 invitados.

Sin embargo, al alegría del momento se vio empañada por una inesperada crisis familiar: un nuevo cruce mediático con Poroto Cubero que estalló cuando, semanas atrás, confirmó que Indiana -la mayor de las hijas que tuvieron juntos- no tiene buena relación con la modelo y que actualmente, vive en su casa junto a Mica Viciconte y Luca, la nueva familia que él formó tras separarse de Neumann.

Nicole Neumann anunció su casamiento con Manuel Urcera instagram @nikitaneumannoficial

Sus dichos fueron desmentidos por la mamá de Indiana, Allegra y Sienna y, en diversos ciclos televisivos dedicados a la farándula, afirmaron que lo dicho por el exintegrante de Vélez no sería del todo cierto. De acuerdo a esta nueva versión, la adolescente y su madre se verían, mínimo, una vez por semana a pesar de no estar viviendo bajo el mismo techo.

En medio del tira y afloja mediático y de declaraciones cruzadas, desde Intrusos (América) buscaron a Cubero para que hablara nuevamente del tenso momento que viven como familia y, de paso, le preguntaron sobre el inminente casamiento de su exesposa.

Fabián Cubero también se refirió a la crisis entre su expareja y la mayor de sus hijas, Indiana Ig / @fabiancuberooficial

“No es tema que hablemos nosotros, no nos compete. No se toca ese tema en mi casa”, dijo al respecto de la boda. Sobre el supuesto conflicto entre su hija y la modelo, expresó: “Yo estoy tranquilo, ahora muy abocado a mi partido despedida y al bautismo y cumpleaños de Luca. No me interesa escuchar más nada ni hablar más del tema”.

Mica Viciconte, quien estaba con él al momento del móvil, sumó: “Hable o no hable el conflicto se genera igual porque uno dice la información desde su lado. Hay una diferencia quizás porque él da la cara y no manda un mensaje por atrás”.

Sobre esa misma línea, el exdefensor señaló, lapidario: “Yo lo que dije, lo dije adelante de la cámara, aunque para mí hubiera sido más simple llamar a algún periodista amigo y decírselo en privado. Pero bueno, yo no mando a nadie a hablar de nada”. Por su parte, Neumann no volvió a tocar el tema con la prensa y, la última vez que habló, dejó en claro que su objetivo es cuidar a las menores involucradas al evitar sobrexponer su intimidad.

LA NACION