Mica Viciconte fue protagonista de un emotivo momento el sábado en PH, Podemos hablar, el ciclo de reuniones de Telefe. En el programa que conduce Andy Kusnetzoff, la panelista de Ariel en su Salsa recordó un momento especial en el instante de “la fuente de los deseos” y no pudo evitar quebrarse.

“¡Esta parte la odio!”, dijo Mica Viciconte con mucha angustia y cubierta por el llanto. En ese momento, se abrió en el segmento de la fuente de los deseos y habló sobre la trágica muerte de Bárbara Oliver, amiga desde la infancia y nuera de Ramón Díaz.

“Perdí una amiga en marzo de este año”, contó, en la dinámica donde tiene que elegir qué quiere que el agua le traiga o, al contrario, que el agua se lleve. ”Fue muy pronto y no lo supero todavía”, acotó.

La amiga de Mica falleció en un accidente de auto en la ruta 5 de la provincia de Buenos Aires. “Sobrevivió su hijo y su esposo, así que me gustaría que vuelva”, señaló, a flor de piel mientras se secaba las lágrimas.

“Fue muy pronto y no lo supero todavía”, se sinceró, sobre el vacío que le dejó la muerte de su amiga. “Así que Barby, me gustaría que vuelvas”, aseguró, al mismo tiempo que arrojó una moneda. Además, contó que no es de su agrado sincerarse y emocionarse en televisión, ya que a ella la caracteriza una personalidad fuerte y simpática.

El dolor de Mica Viciconte por la trágica muerte de una de sus mejores amigas: “¿Por qué te fuiste así?”

Mica Viciconte le dedicó un sentido posteo en sus redes sociales a su amiga Barby. A través de su cuenta de Instagram, compartió un collage de fotos con las que despidió a Bárbara Oliver, la nuera de Ramón Díaz que falleció en un trágico accidente de auto en la ruta 5 de la provincia de Buenos Aires.

Algunas de las fotos con Bárbara Oliver que compartió Mica Viciconte Instagram @micaviciconte

En la publicación, Mica se refirió al vínculo y a los momentos que vivieron a lo largo de los años. “Nos conocíamos de Mardel hace muchos años y nuestra amistad se hizo mucho más fuerte cuando empezamos a vivir juntas en la “resi” [residencia]. Vivimos tantos pero tantos momentos juntas, salidas, trabajos, entrenamientos, charlas hasta cualquier hora, risas, llantos y más y hoy me cuesta creer que no estés”, comienza el pie que acompaña a las imágenes.

“¿Por qué te fuiste así? Tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir. ¿Por qué la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto? Una mujer alegre, compañera, laburadora, una madre increíble y una familia hermosa. No quiero caer, me cuesta entender, no encuentro respuesta a muchas preguntas que me hago todo el tiempo”, se preguntó la panelista en el posteo.

Y continuó: “Amiga donde sea que estés, te voy a extrañar muchísimo y recordar siempre y Luca va a saber lo hermosa persona y excelente amiga que eras. No suelo hacer este tipo de publicaciones, pero de alguna manera quiero que sepan que tenía una amiga increíble y despedirte como te lo mereces”, concluyó.