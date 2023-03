El dolor de Mica Viciconte por la trágica muerte de una de sus mejores amigas: “¿Por qué te fuiste así?”

escuchar

A través de su cuenta de Instagram, Mica Viciconte realizó un posteo en el que despidió a Bárbara Oliver, la nuera de Ramón Díaz que falleció en un trágico accidente de auto en la ruta 5 de la provincia de Buenos Aires. Con un sentido mensaje y una serie de fotos juntas, la modelo e influencer se mostró muy triste y aseguró que siempre recordará los momentos juntas a su íntima amiga.

La pareja de Fabián Cubero y mamá de Luca se refirió a la noticia el domingo. Allí explicó que a “Barby”, tal como le decía, la conocía desde su crianza en Mar del Plata y luego compartieron una residencia en la ciudad de Buenos Aires.

En la publicación, Mica se refirió al vínculo y a los momentos que vivieron a lo largo de los años. “Nos conocíamos de Mardel hace muchos años y nuestra amistad se hizo mucho más fuerte cuando empezamos a vivir juntas en la “resi” [residencia]. Vivimos tantos pero tantos momentos juntas, salidas, trabajos, entrenamientos, charlas hasta cualquier hora, risas, llantos y más y hoy me cuesta creer que no estés”, comienza el pie que acompaña a las imágenes.

Algunas de las fotos con Bárbara Oliver que compartió Mica Viciconte Instagram @micaviciconte

A continuación, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) no dudó en dejar ver su frustración y enojo por la pérdida de su amiga: “¿Por qué te fuiste así? Tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir ¿Por qué la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto? Una mujer alegre, compañera, laburadora, una madre increíble y una familia hermosa. No quiero caer, me cuesta entender, no encuentro respuesta a muchas preguntas que me hago todo el tiempo”.

El mensaje de Mica Viciconte por la muerte de Bárbara Oliver, la nuera de Ramón Díaz Captura

En esa misma línea y con vistas al futuro, le aseguró que su hijo Milo va a estar bien cuidado y recibirá mucho amor por parte de quienes lo rodean. También en lo referido a su recuerdo, afirmó que siempre tendrá en mente todo lo vivido y que le contará a su hijo sobre ella: “Amiga donde sea que estés, te voy a extrañar muchísimo y recordar siempre y Luca va a saber lo hermosa persona y excelente amiga que eras”.

Por último, dejó en claro que no suele hacer posteos de este tipo en redes, pero que en este caso particular quiso que todos sus seguidores leyeran sobre Bárbara. “No suelo hacer este tipo de publicaciones, pero de alguna manera quiero que sepan que tenía una amiga increíble y despedirte como te lo mereces”, concluyó.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y tuvo cientos de comentarios. Allí, tanto familiares como amigos y seguidores de Viciconte le enviaron fuerzas a la ganadora de MasterChef Celebrity y compartieron su dolor.

Entre quienes dejaron sus comentarios de apoyo, aparecieron nombres como Gastón Dalmau, Denise Dumas, Maypi Delgado y Nico Peralta. Una de las respuestas más sentidas llegó por parte de una cuenta que se dedica a compartir contenido de la familia Cubero Viciconte: “No sos de mostrar muchos tus sentimientos, pero seguro que te duele el alma en este momento. Sé fuerte mi chiquita, quedate con los momentos vividos”.

