escuchar

Tras su casamiento con el piloto automovilístico Manu Urcera, Nicole Neumann debería estar viviendo uno de sus mejores momentos a nivel personal, pero parece estar lejos de eso. Pese a que se mostró nuevamente cerca de su hija Indiana Cubero, con quien estuvo meses sin hablarse, la adolescente no asistió a la ceremonia en Neuquén, pero sí decidió ir la boda de una amiga de Mica Viciconte. Esto volvió a generar dudas sobre la supuesta reconciliación y comenzaron a circular rumores que tildan a la influencer de “provocadora”.

En diálogo con Intrusos (América TV), la pareja de Fabián ‘Poroto’ Cubero habló del tema que desató la nueva polémica. “¿Cómo estás de todo lo que se dijo y de lo que se habló por la foto con Indiana en otro casamiento que no fue el de su mamá?”, le preguntó el periodista. “La verdad es que no miré nada y es lo mismo de siempre. No voy a hablar del tema”, expresó.

La foto de Indiana Cubero en el casamiento de la amiga de Micaela Viciconte (Foto: captura Instagram)

Pero el cronista insistió: “Nosotros hablamos con Nicole, le preguntamos por su hija y dijo que ‘no tiene por qué estar aclarando mentiras ni haciéndose cargo de la mie*** de otros’”. Ante esto, Mica Viciconte le contestó: “Lo dijo ella, no yo. Es un tema de que tienen que resolver ellos y es lo mismo de siempre. Creo que lo más importante es lo que pasa puertas adentro, así que con eso me quedo”.

En esa misma línea, mencionó la importancia del rol de la justicia en el caso: “Hay una orden de la jueza que dice que nadie puede hablar así que me parece bien, pero igual todo sale”. Al escucharla, el cronista le preguntó si el exfutbolista había sido quien le prohibió hablar del tema. “No, somos todos grandes. Fabi, de todas maneras, es diez veces más tranquilo que yo. No se trata de aconsejar, sino de acompañar de la mejor manera”.

“¿Creés que va a llegar la paz?”, indagó el periodista. “Tiene que accionar la justicia porque a veces cuando hay grandes y no se llega a un acuerdo. Si la justicia acciona y trabaja como tiene que trabajar de alguna manera sí”, sostuvo la ex Combate.

Luego, le preguntaron sobre la problemática foto que compartió a través de sus redes sociales, donde se la ve a Indiana en una fiesta que no es la de su madre. “Muchos dicen que eso fue una mojada de oreja...”, le dijo a Mica Viciconte. “Eso es una apreciación del que lo ve, digamos. Cuando se suben fotos de otros lados no pasa nada, pero cuando viene de nuestro lado somos unos hijos de ***, somos vengativos, buscamos generar bronca, buscamos el conflicto. No sé, tenemos una vida. Es muy triste pensar que uno lo hace a propósito, pero bueno, es la apreciación de cada uno”, cerró.

Cabe recordar que Nicole Neumann y Manu Urcera dieron el sí el 8 de noviembre en la Bodega Malma, en San Patricio del Chañar, a aproximadamente 55 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Según indicaron la semana pasada en Intrusos, uno de los motivos que provocó la ausencia de la adolescente fue su fobia a viajar en avión y que no tenía faltas disponibles en el colegio, motivo por el cual no podía dejar de asistir a clases.