Miguel Herrán dio a conocer una de las noticias más importantes de su vida, que se convirtió en papá junto a su novia, Celia Pedraza. Mediante sus redes sociales, el actor de La casa de papel decidió darle la bienvenida al mundo a su hija con un mensaje que les llegó al corazón a todos sus fanáticos.

“¡Os quiero!”, escribió el reconocido intérprete español en la publicación en su cuenta de Instagram, en la que lo siguen más de 12 millones de seguidores, quienes lo llenaron de elogios y amor por el especial momento que está viviendo.

El actor de La casa de papel emocionó a sus seguidores tras el anuncio

Además, acompañó sus palabras con una tierna postal familiar, en la que se puede ver a la pareja muy sonriente, momentos después del nacimiento de su hija.

Fue el pasado mes de junio cuando el protagonista de la exitosa serie de Netflix anunciaba el embarazo: “Bueno... Poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas... Esta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo. Celia Pedraza me ha hecho el mayor regalo de mi vida. ¡Vamos a ser padres!”.

La noticia de que la hermana de la actriz María Pedraza se encontraba en la dulce espera fue una gran sorpresa en el mundo del espectáculo español, puesto que todo se dio a conocer tan solo tres meses después de que habían comenzado los rumores de romance entre Miguel y Celia, luego de la aparición de unas imágenes juntos en el Gran Premio de Portugal de Motociclismo, en Portimao.

Asimismo, el pasado mes de diciembre, el actor, que no es habitual que hable de su vida privada, reveló en diálogo con la revista Pronto que tenía miedo de perderse “los primeros meses” de su hija, razón que lo llevó a rechazar algunos proyectos “para poder disfrutarlos”. Fue en aquella entrevista cuando reveló el sexo de su primogénita.

Tras el nacimiento de la bebé, la actriz y flamante mamá publicó la misma foto y escribió una tierna dedicatoria para la recién llegada: “María, te queremos infinito”.

El emotivo mensaje de Celia Pedraza por el nacimiento de su hija

Miguel Herrán, que saltó a la fama en 2015, después de que Daniel Guzmán lo fichara para protagonizar A cambio de nada, papel que lo convirtió en ganador del Goya al Mejor Actor Revelación, contó que se enteró de que su novia estaba embarazada mientras estaba rodando en el Himalaya. “Fue una locura”, aseguró tiempo atrás, en diálogo con EFE.

A su vez, se supo que ella lo acompañaba en ese lugar cuando descubrió lo que pasaba. “Fue muy emocionante, pero también me dio miedo, porque era un embarazo a cinco mil metros, nos dijeron que la niña podía morir de hipoxia. La madre estaba cansada y no se estaba alimentando bien, porque la comida de la India no es a la que nosotros estamos acostumbrados”, sumó el actor sobre los primeros momentos consciente de su paternidad.

Miguel Herrán se enteró de que iba a ser papá mientras rodaba un film en el Himalaya

Pese a la emoción, Miguel sintió preocupación de que las cosas no salieran bien. “Era un choque de sentimientos y de sensaciones muy, muy loco, muy bestia”, rememoró. Pero el tiempo pasó y María ya se encuentra sana y salva junto a sus padres, quienes la recibieron con mucho amor.

Las reacciones de los usuarios a la especial noticia

Como era de esperarse, el anuncio del nacimiento no pasó desapercibido en las redes sociales, puesto que un sinfín de los fanáticos del actor le dejaron mensajes de felicitaciones.

“¡Enhorabuena, pareja! Comienza la mejor aventura”; “Felicidades” y “Qué foto más preciosa, querido, que maravilla. Mis cariños y felicitaciones, hermanito”, fueron algunos de los más destacados.

LA NACION