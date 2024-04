Milett Figueroa enfrentó los rumores de crisis con Marcelo Tinelli y contó su verdad

Escuchar

El 1 de abril, Marcelo Tinelli celebró su cumpleaños número 64 en España junto a sus cinco hijos y las postales de ese momento dejaron en claro que la familia vivió un viaje especial, pero también evidenciaron la ausencia de su novia, Milett Figueroa. En medio de rumores sobre una posible separación, la modelo peruana rompió el silencio y contó cómo está hoy la relación.

La pista del Bailando (eltrece) es un sitio de encuentros y de talentos, pero también de comienzos de romances. A la larga lista de noviazgos que nacieron allí, en 2023 se unieron Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, que comenzaron un coqueteo ante las cámaras cuando ella debutó en la competencia. Poco tiempo después, blanquearon su noviazgo.

Milett Figueroa negó los rumores de ruptura con Marcelo Tinelli (Foto Instagram @milett)

Con la finalización del ciclo, Milett decidió instalarse en la Argentina y, desde entonces, la pareja comparte en redes sociales los distintos momentos que disfrutan juntos y en familia. Pero, en las últimas semanas los rumores sobre un distanciamiento resonaron fuertemente. Y es que, mientras el conductor realizó un viaje a Europa, ella regresó a su Perú natal.

En ese sentido, Figueroa enfrentó los rumores y dejó en claro que las distancias son porque las agendas de ambos no coinciden. “Estamos muy bien. Yo no me puedo hacer cargo de lo que se pueda decir aquí o en Argentina. Nosotros estamos muy bien y no tenemos que estar todo el tiempo juntos para poder estar bien en una relación, cada uno respeta el espacio del otro”, aseguró en una reciente entrevista en el ciclo Mande quien mande (América Televisión).

La modelo peruana y el conductor blanquearon su romance en octubre de 2023 (Foto Instagram @milett)

En la misma línea, indicó que sus responsabilidades laborales la llevaron a estar separada de su novio, quien la apoya en su carrera: “Yo antes de estar con él, toda mi vida he trabajado. Hoy en día es algo que no puedo dejar de hacer porque eso me motiva. Nosotros celebramos nuestros logros, él sabe que yo estoy estrenando una película, ayer se estrenó aquí en Lima. Nos estamos apoyando mutuamente, estamos comunicados todo el tiempo”.

La pareja se reunirá en Buenos Aires en los próximos días (Foto Instagram @milett)

Sobre su ausencia en la celebración de Marcelo, nuevamente apeló a su agenda laboral como el motivo que le impidió ser parte del viaje familiar a España. “Nos moríamos por pasar su cumpleaños juntos, pero justo se estrenaba Vampiras y yo no sabía que tenía que hacer toda la prensa. Esta es una película que yo hice en España y me genera mucha ilusión. Yo no puedo dejar de aportar a mi película, es la primera vez que protagonizo una”, precisó. Asimismo, aseguró que debió ser parte de las ruedas de prensa del film al ser la “peruana que hace la película”.

Por último, contó que el reencuentro con su novio será pronto, ya que culminadas sus responsabilidades laborales regresará a la Argentina. Por su parte, Marcelo Tinelli ya está de vuelta en su hogar, tras varias semanas de vacaciones en las que se reencontró con su hija Candelaria, que se encuentra instalada en Europa junto a su esposo, Coti Sorokin.