Desde que desembarcó en Argentina para participar del Bailando 2023 (América TV), Milett Figueroa se convirtió en el centro de atención, no solo por ser una novedad entre los argentinos, sino porque enamoró a Marcelo Tinelli. Aunque al principio se pensó que aquel acercamiento era una estrategia de rating, el tiempo terminó con aquella especulación y hoy son una gran pareja consolidada, tan así que podrían estar a punto de casarse.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en Punta del Este, Uruguay

En la noche de este martes, el conductor compartió una imagen en sus historias de Instagram, cuenta en la que tiene 13.1 millones de seguidores, en la que se pudo apreciar en primer plano su mano sosteniendo la de su novia, quien lucía un llamativo anillo en su dedo anular. Acompañando aquella foto, él arrobó a la actriz peruana y le dedicó emojis de corazón.

La historia de Tinelli, la tercera, donde se ve su mano con la de Milett instagram.com/stories/marcelotinelli

Con intención de indagar sobre aquel acontecimiento, este jueves LAM (América TV) fue en busca de la palabra del presentador. “Marcelo, el país está hablando del anillo que le regalaste a Milett. ¿Qué es? ¿De compromiso?”, le preguntó el cronista y él, con ironía, lanzó: “Pensé que era lo de la Ley Ómnibus, que no había sido aprobada”.

Al escucharlo, el notero insistió si se trataba de un compromiso y él, tajante, contestó: “Regalar un anillo no significa un compromiso. Tenía ganas de regalarle a mi novia y enamorada un anillo. Es un regalo nada más y me pareció tan lindo cómo le quedaba en sus manos que lo subí a las redes y a partir de ahí las especulaciones corren, pero yo no puedo hacerme cargo de las especulaciones”.

Marcelo Tinelli habló del anillo que le regaló a Milett (Foto: captura TV)

En ese sentido, el periodista quiso saber cuál era el motivo de aquel significativo obsequio. “Se lo regalé porque me gustó. No hay un momento en el que lo esté pensando”, contestó. “¿Hay un sentimiento de culpa previo por alguna situación?”, indagó el cronista. Descolocado y un poco molesto por la pregunta, Tinelli aseguró: “¿Te parece que los regalos se hacen por un sentimiento de culpa? Equivocado su pensamiento, pero por ahí usted piensa así y lo respeto”.

Al sugerirle que Milett podría haber malinterpretado el regalo y que quizás pensó que le estaba ofreciendo casamiento, Marcelo indicó: “Nunca lo pensó. Me dijo ‘qué lindo anillo’. Uno está comprometido desde el amor que siente, pero el compromiso del amor es día a día, no pasa porque un anillo signifique compromiso, casamiento, embarazo”.

Además de hablar de su noviazgo con la joven de 31 años, la expareja de Guillermina Valdés reveló detalles del reality de los Tinelli y sostuvo: “El reality es una excusa para tener a mi familia junta. Yo soy un papá presente y me gusta a tener a mis hijos, hasta los que no salieron estuvieron en el reality también”.

A menos de 20 días para que Candelaria Tinelli dé el sí junto a Coti Sorokin, el periodista le preguntó si el casamiento de su hija va a quedar afuera del reality. “Hasta acá ella no quiere mostrar el casamiento en ningún lado”, mencionó y, además, aseguró que los celulares estarán prohibidos durante la fiesta y que la misma será pet friendly, es decir, el invitado podrá asistir con su mascota si no tiene dónde dejarla.