Pasaron cuatro años desde que Miley Cyrus tuvo una exitosa participación en Black Mirror, la serie en la que se relatan situaciones de una relación conflictiva y oscura entre la humanidad y la tecnología y que interpela al público al no descartar que podría suceder en un futuro. La cantante se lució en un capítulo y ahora reveló que pese al éxito de su participación, no guarda el mejor de los recuerdos de la grabación.

La vida de Miley Cyrus es de gran interés debido a su exitosa carrera en el mundo artístico. Desde pequeña cautivó al público con su papel en Hannah Montana y luego se consagró en el mundo de la música. Más allá de su talento, cuando era una adolescente fue protagonista de diversos rumores acerca de una conflictiva relación con sustancias ilícitas y también por sus relaciones amorosas.

Miley Cyrus habló de duro momento que atravesó durante la filmación de Black Mirror (Captura video)

La chica Disney se convirtió en una joven rebelde que no dejaba de estar en el centro de las polémicas. Pero, aquel momento pareciera haber quedado atrás y, ahora, con su gran vuelta a los medios con el lanzamiento de su nuevo material, se muestra reflexiva y analiza todo lo que le pasó en la vida. Hace poco lanzó su serie documental llamada Used to be young (Solía ser joven), la cual comparte mediante sus redes sociales.

Allí, tal como lo indica su nombre, repasa momentos de su vida y por primera vez abre su corazón acerca de rumores de los que, hasta ahora había guardado silencio. La secuencia que se convirtió en viral recientemente fue en donde contó sobre su papel protagónico en el capítulo cinco de la tercera temporada de Black Mirror.

Miley Cyrus se sinceró sobre el difícil momento que vivió en el rodaje de Black Mirror

“Estaba rodando Black Mirror y mientras estaba allí se produjo el incendio de Woolsey en Malibú. Yo estaba en Sudáfrica, pero el episodio tenía lugar en Malibú, así que fue un auténtico viaje. Dos o tres años después de que esto sucediera, no lo entendía, pero tuve un ataque de ansiedad con una visión de que me tenían atada a una camilla”, contó la artista al recordar el incendio que se produjo en diversos sectores de esa ciudad y que afectaron la propiedad que compartía con su entonces esposo, Liam Hemsworth.

Miley Cyrus fue la protagonista de uno de los capítulos de Black Mirror (Captura video)

Estas palabras fueron con las que Miley se anticipó a explicar que, luego de un tiempo, comprendió el porqué de estos episodios. “Tenía estos sueños cada vez que iba a actuar y pensaba que solo era una visión angustiosa que no tenía sentido. Pero, en realidad, mientras mi casa ardía, yo estaba atada a una camilla con las manos esposadas a una cama”, explicó. De esta manera relacionó la escena que grabó en Black Mirror mientras su casa se incendió, la cual se convirtió en la imagen que se repitió en su mente con frecuencia.

Liam Hemsworth mostró cómo quedó su hogar luego del incendio (Foto Twitter @LiamHemsworth)

Tal como lo relata, fue ella quien a pesar de saber que su casa había quedado en ruinas, decidió seguir con su trabajo. “El espectáculo debe continuar”, concluyó.