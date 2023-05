La palabra de Miley Cyrus sobre Liam Hemsworth y su canción “Flowers”

escuchar

Luego de que Miley Cyrus lanzara su canción “Flowers” empezaron las primeras especulaciones sobre a quién estaba dirigida o en quién se había inspirado. De ahí a relacionar su letra con el fin de su matrimonio con el actor Liam Hemsworth poco se tardó. En una reciente entrevista, la cantante se refirió a este tema y a la medida en que su vida personal ha impactado en su música.

La letra es un alegato al empoderamiento de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y la artista se ha sincerado en una entrevista respecto de sus intenciones a la hora de componerla. En este sentido, restó peso a las afirmaciones que indicaban que el tema fue dedicado a su exesposo, a pesar de que fue lanzado el día del cumpleaños del actor.

En declaraciones a la edición británica de Vogue , Miley negó que la canción actuara como un diario de su experiencia. “No necesito ser una maestra en el oficio de engañar a una audiencia”, mencionó primero. Y aclaró: “Escribí el tema en un sentido muy distinto. El estribillo decía originalmente: ‘Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, pero no puedo amarme mejor que como vos lo hacés’. Quería decir: ‘claro, puedo ser mi propia amante, pero vos sos mucho mejor’”, continuó.

Según la publicación, Cyrus no quiere que sus temas sean relacionados directamente con su expareja. En cambio, ve su trabajo más cercano al de una escritora que se inspira en su vida real a la hora de dar forma a sus narraciones. “No borraría mi historia ni querría que se borrara”, dijo sobre el fin de su matrimonio. Y añadió: “Tener una vida interesante hace que los relatos sean interesantes”.

La protagonista de Hanna Montana y Hemsworth se conocieron en 2009 durante el rodaje de la película La última canción y conformaron una pareja icónica de la industria durante un largo tiempo. Se separaron y volvieron a estar juntos en varias oportunidades y siempre que lo hicieron estuvieron en el ojo mediático. En 2019 decidieron casarse mediante la celebración de una boda secreta, pero ocho meses después pusieron fin a su matrimonio.

Si bien ambas estrellas aseguraron que la separación había sido en “buenos términos”, el tiempo demostró lo contrario . La primera en despertar la polémica fue Cyrus, al salir a la luz fotos de la cantante besándose con la bloguera Kaitlynn Carter en un yate en Capri, Italia. Después hubo otras versiones en defensa de la artista que apuntaban contra Hemsworth: fuentes cercanas a la cantante afirmaron que se habían separado porque el actor llevaba una vida de excesos de alcohol y drogas.

Miley Cyrus en su casamiento con Liam Hemsworth People

En septiembre de 2020, Miley habló en una entrevista con el podcast The Joe Rogan Experience sobre la separación de quien fue “el hombre más importante de su vida”. Sobre ello, dijo: “Recientemente pasé por un divorcio muy público que apestó, fue un asco por cómo se habló del tema. Lo que realmente apestaba no era el hecho de que alguien a quien amaba y yo nos diéramos cuenta de que ya no nos amábamos como solíamos hacerlo; eso puedo aceptarlo, pero lo que no puedo aceptar es ‘ser la villana’, y todas esas historias sobre nuestra relación”, mencionó.

Las polémicas giraron desde entonces sobre la vida personal de la artista, que estuvo dos años sin estrenar nueva música hasta que finalmente llegó “Flowers”, canción a la cabeza de los rankings musicales en todo el mundo. Y en ese momento surgieron las especulaciones sobre si el tema hacía referencia a la relación entre la ex chica Disney y el australiano, e incluso a lo que habían vivido a raíz del incendio forestal que destruyó la casa de ambos en Malibú, California.

Sin embargo, la artista parece haber logrado pasar de página y dejar atrás los momentos menos dulces de esta etapa de su vida. En pareja con Maxx Morando, baterista de la banda Liily, Miley asegura haber encontrado la paz y busca enfocarse en su carrera. Actualmente vive en Los Ángeles rodeada de sus afectos, disfrutando del arte y, entre otros pasatiempos, le dedica gran parte de su día al fitness.

LA NACION