A lo largo de toda su carrera, Britney Spears protagonizó una infinidad de grandes recitales, aunque no todos fueron motivo de placer. La estrella del pop atravesó un momento de enorme popularidad, al punto de llegar a ser catalogada como la sucesora natural de Madonna. Aunque luego de un período de gran esplendor, el devenir de Spears fue errático y su carrera no logró mantenerse en lo más alto, ella no pierde su lugar como una de las figuras más queridas de la música. Y en sus redes sociales, la cantante compartió un difícil recuerdo, sobre una presentación en vivo que tuvo un ingrediente que le resultó aterrador.

En el marco de la promoción del lanzamiento de su libro, titulado The Woman in Me, Britney utilizó su Instagram para correr la cortina de una icónica presentación. En el año 2001, la artista fue convocada a los premios Mtv, y allí interpretó en vivo la canción “I´m a Slave For You” , una de sus canciones más populares. Durante buena parte del número, ella llevó sobre sus hombros una pitón, y Spears reveló que esa situación le significó un instante de mucha tensión.

En su posteo, y en referencia a ese número, Britney confesó: “Una de mis performances favoritas fue con esta pitón. Aún recuerdo el miedo que sentía cuando me dieron esta serpiente y me subí al escenario”. Junto a esas palabras, el posteo incluye un video de ese recordado momento, en el que Britney debe hacer malabares para cantar, y procurar no cometer ningún error con el animal sobre su cuerpo.

Una autobiografía que promete polémica

Britney Spears EFE

En abril de este año, Spears contó que había terminado de escribir su libro de memorias, y que según algunas fuentes anónimas, el mismo será un terremoto. El libro se publicará el 24 de febrero en Estados Unidos, a través del sello Simon & Schuster. Fuentes de la editorial dieron una primera impresión a partir del manuscrito terminado. En el portal Page Six, una fuente aseguró que el libro era “inspirador, y un best seller instantáneo”, mientras otra voz expresó: “El libro de Britney es la historia de un triunfo. En él se verán reflejados su momentos más vulnerables, su infancia siendo una niña pequeña de grandes sueños, su ruptura con Justin Timberlake, el instante en el que se afeitó la cabeza, y la lucha contra su familia por su tutela”.

La tapa del libro que contará la historia de Britney Spears

A su vez, esa misma fuente destacó otros hechos. “El libro de Britney es brutalmente honesto, y sale desde su corazón. Ella no deja secreto sin revelar. Es realmente una historia de empoderamiento femenino, con ella decidida a tomar el control de su vida”.

Otra fuente de la editorial, que tuvo la posibilidad de leer el borrador terminado, elogió el texto. “Este libro es un regalo, y hay varios de sus pasajes con el que cualquier persona, especialmente las mujeres, podrán relacionarse y sentirse menos solas. Ella es capaz de transformar la alegría y el dolor en algo superador, en arte. Esta es una lectura inspiradora, no solo porque muestra la fortaleza de espíritu de Britney, sino también porque su historia es narrada con estilo, astucia, inteligencia, honestidad y sin autocompasión. Este libro sacudirá al mundo”.

Una oferta imposible de rechazar

Britney Spears

En febrero de 2022, se reveló que la editorial Simon & Schuster había ganado una batalla de la que participaron varios sellos, con el fin de publicar el libro con la historia de vida de la cantante. De esa forma y bajo su propia pluma (en colaboración con el periodista Sam Lansky), la artista se comprometió a repasar toda su vida, su triunfo como estrella musical, su relación con la fama y el tormentoso vínculo con su familia.

Según trascendió en ese momento, se trató de uno de los contratos editoriales más importantes de los últimos años. Tal es así que Spears recibió una suma de quince millones de dólares por ese libro, que promete enormes ganancias.

El anuncio del libro oficial con las memorias de la artista se formalizó casi medio años después de que ella quedara liberada de la tutela financiera a la que fue sometida por su padre durante trece años. Durante todo ese tiempo, James Spears era quien tomaba todas y cada una de las decisiones en lo referido al patrimonio financiero de Britney y, de ese modo, la privaba de elegir qué hacer con el dinero que ganó durante años gracias a su trabajo.

