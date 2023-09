escuchar

Millie Bobby Brown se convirtió en una de las estrellas del momento, tras su flamante éxito en Stranger Things (Netflix) y Enola Holmes, también disponible en el gigante de streaming. La actriz británica anunció recientemente su compromiso con Jake Bongiovi, en medio de una relación que comenzó hace alrededor de dos años. En tanto, la intérprete de Damsel reveló el motivo por el que se planteó bloquear a su mamá de TikTok.

En diálogo con BuzzFeed, la protagonista de Enola Holmes respondió a 30 preguntas rápidas, en las que reveló que su desayuno tradicional es una banana, que su última búsqueda en Google fue acerca de cachorros de perro o que precisamente este animal es el emoji que más usó en WhatsApp.

La actriz, que nació el 19 de febrero de 2004, publicó hace apenas unos días su primera novela, Nineteen Steps. En el libro, la joven artista plasmó su trayectoria familiar y personal, en la que dio protagonismo al poder del amor para afrontar cualquier lucha.

Millie Bobby Brown junto a su mamá y su papá Daily Mail

En tanto, Brown reveló cuál fue el motivo que la llevó a plantearse eliminar a su mamá en TikTok. “Casi la bloqueo”, expresó, en medio de la pregunta sobre quién fue la última persona a la que envió un meme en esta red social. La actriz apuntó que, aunque no tiene descargada la app, recibió muchos videos de su mamá, basados en accidentes de animales.

“Tuve que plantarme y decirle: ‘No puedo permitir que esto siga así'. Esto no es normal, no lo normalicemos”, señaló. En tanto, la protagonista de Stranger Things contó que, cada vez que ingresaba en su perfil de la red social para ver algo importante, notaba “cómo un auto atropellaba a un gato”. Finalmente, se llegó a un acuerdo entre ambas. “Le dije que no quería que me enviara nada así nunca más. Y dijimos que solo me mandaría videos felices”, expresó.

En la entrevista, la intérprete también contó cuál sería su primer deseo si perdiera su fama durante 24 horas: ir a un recital de Taylor Swift; o si tiene alguna preferencia de comida de su padre y su madre. “Definitivamente, nada. Mi mamá no cocina y mi papá únicamente porotos con tostadas, que es lo más simple del mundo y odio comerlo todo el tiempo”, señaló.

El detalle en la publicación de Millie Bobby Brown que causó revuelo entre sus fanáticos

El compromiso entre Milie Bobby Brown y Jake Bongiovi, quienes comenzaron su relación hace alrededor de dos años, se dio a conocer a través de un romántico posteo que compartió la actriz en su perfil de Instagram. El inicio de los rumores surgió a raíz de un detalle en la foto, que causó revuelo entre sus fanáticos.

Millie Bobby Brown compartió una foto que llamó la atención de sus seguidores Instagram: milliebobbybrown

“Te amé tres veranos. Ahora, cariño, los quiero todos”, escribió la actriz junto a la foto con Bongiovi, en la que él la abrazaba y ambos sonreían. Pero lo que se llevó todas las miradas de sus más de 63 millones de seguidores en la red social fue el anillo de diamantes que lució en el dedo anular. En tanto, el hijo de Bon Jovi respondió: “Siempre”.