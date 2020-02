La estrella del cine y la televisión cumple años y recorre la historia del origen de su nombre, su exilio durante el peronismo y cómo fue su primer almuerzo televisivo

Mirtha Legrand, la legendaria actriz y estrella argentina, se convirtió desde el año 1968 en la "diva de los almuerzos", título que no ha perdido su vigencia hasta el día de hoy, con 93 años recién cumplidos.

Con toda una vida expuesta al ojo del público, quedan pocas historias de su biografía que puedan ser desconocidas. Sin embargo, aquí se rescatan algunas de estas anécdotas, relatadas por ella misma, que no han sido demasiado frecuentadas.

"Siempre odié el nombre Mirtha"

"Yo soy Rosa María Juana Martínez Suárez de Tinayre. En mi pueblo soy la Chiquita Martínez", comenzó a contar Mirtha en uno de sus almuerzos de abril del año pasado, ante la atenta escucha de Joaquín Furriel y Roberto Moldavsky, sus invitados de la ocasión.

La diva aclaró entonces que Mirtha Legrand "es un seudónimo". "Me lo puso un representante que teníamos, Ricardo Cherebelo. Las nenas queríamos ser artistas y mis padres querían que fuéramos artistas. Estudiamos piano, declamación, zapateo americano, tocamos las castañuelas".

Mirtha se refiere en plural a ella, a su hermana melliza Goldie y a su hermano mayor, José Martínez Suárez, fallecido en agosto del año pasado.

El representante le dijo a mi madre: "Martínez es un nombre muy vulgar. Y siempre me acuerdo la respuesta de mi madre: 'El primer dramaturgo rioplatense se llamaba Florencio Sánchez. No es el nombre, es la persona'".

Pero de todos modos, a pesar de esa respuesta, el representante eligió para una de las hermanas el nombre artístico de Mirtha y a la otra, el de Silvia. "Para ponernos el nombre a cada una revoleamos una moneda, y así se definió quién era cada cual", agregó la diva.

Más tarde, la señora de los almuerzos agregó que el apellido se debió a que "el representante tenía una secretaria que se llamaba Legrand".

Al final de la anécdota, la actriz y conductora hizo una confesión a sus invitados: "Quiero que sepan que siempre odié el nombre Mirtha".

El exilio durante el peronismo

En uno de sus almuerzos en Mar del Plata de febrero de 2016, la diva contó una historia poco conocida sobre su pasado artístico durante el peronismo, y especialmente sobre la situación de su marido, el director cinematográfico Daniel Tinayre.

Como invitada en la mesa estaba la periodista Silvia Mercado, que presentaba un libro sobre Raúl Apold, el subsecretario de Prensa y Difusión durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón.

Fue entonces cuando la Legrand recordó aquel momento histórico del país: "Si no se arreglaba con Perón, no se trabajaba. Era con Perón la cosa. Si eras antiperonista, no trabajabas. Por eso se exiliaron muchas figuras de la época".

"Mi marido hizo una película con Fanny Navarro -continuó su relato la diva-, que se llamaba Deshonra (estrenada en 1952). Después estaba poco conforme ella porque le decía a Tinayre que había cortado escenas, pero él las había cortado porque le parecía que ella no estaba bien, para favorecerla. Pero entonces, ella se enojó y lo acusó de ser antiperonista".

Mirtha Legrand se mantiene vigente y siempre fiel a la premisa de que "el público se renueva" Fuente: Archivo

A continuación, Mirtha contó las consecuencias de esa acusación: "A partir de ahí es cuando nos tuvimos que ir del país con mi esposo. A mí no me persiguieron, pero a Daniel, sí. Eras persona no grata para el peronismo, no te contrataban, caímos en una lista negra. En ese momento me llamaron de España para hacer una película, Doña Francisquita (año 1952)".

El primer almuerzo

En su almuerzo aniversario de los 50 años de los almuerzos, a comienzos de junio de 2018, Mirtha Legrand recordó cómo fue aquel primer Almorzando con las estrellas en canal 9, un 3 de junio de 1968.

"Era un día como el de hoy, seminublado, me acuerdo de todos los detalles. No me acuerdo como me vestí, pero todo lo demás me acuerdo", comenzó a relatar la diva, en una mesa que contaba con la presencia de Lilita Carrió, Raúl Lavie y Matías Alé, entre otros.

La conductora señaló también que el primer almuerzo fue en el Canal 9 de Alejandro Romay. A la una de la tarde, y contó un detalle más, haciendo honor a su prodigiosa memoria: "Había pollo en el menú, y el mozo me sirvió pata, y Daniel (Tinayre, que estaba como invitado) dijo: 'No, no, sírvale pechuga, que a ella le gusta la pechuga'. Y a partir de ahí, me sentí cómoda, me sentí como en casa".

Luego, Mirtha recordó a cada uno de los que conformaron su primera mesa de invitados. Además de Daniel Tinayre, estaban el actor Duilio Marzio, el director cinematográfico Leopoldo Torre Nilson, la escritora Beatriz Guido y el creador de memorables novelas televisivas Alberto Migré.

Cuando alguien le preguntó si estaba nerviosa en ese primer programa, ella dijo: "No, era inconsciente, no estaba nerviosa".

Tras la emisión, la diva contó que la llamó Romay a su oficina, y pensó: "Debut y despedida". Pero el zar de la televisión le dijo: "¿Sabés el rating que tuviste? Como 12, 13 puntos".

"Qué poco", le contestó la estrella de Los martes Orquídeas. "Cómo poco, es fantástico, es maravilloso", fue la respuesta.