Marcelo Tinelli confirmó su regreso a la televisión de aire: “En mayo nos vemos sí o sí”

A paso lento pero firme, las cosas parecen estar reacomodándose para Marcelo Tinelli luego de un complicado 2025. El conductor comenzó su operativo retorno y se prepara para volver a los medios. Según contó a LA NACION, muy pronto regresará a la pantalla chica. “En mayo estamos sí o sí”, dijo al ser consultado sobre si volvería a la televisión y, ante la pregunta respecto a si se refería al estreno de la segunda temporada del reality Los Tinelli o a un canal de la TV abierta, dijo: “¡Aire!”. Aunque prefirió no dar más detalles, ya que aún está ultimando cómo será esta vuelta.

Marcelo Tinelli junto a Martín Bossi y Laurita Fernández, en Mar del Plata gentileza Soy Prensa

En paralelo —y seguramente no sea casual—, el viernes pasado hizo su primera aparición pública luego de su abrupta salida de Carnaval Stream, donde oficiaba de anfitrión del ciclo Estamos de paso, y de que su hija fruto de su relación con Paula Robles hiciera pública una denuncia por amenazas y expresara en un extenso descargo publicado en sus redes sus diferencias con su padre. El conductor estuvo en el Teatro Neptuno de Mar del Plata presenciando la función de La cena de los tontos, la comedia protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández.

Marcelo Tinelli fue a ver La cena de los tontos gentileza Soy Prensa

“Ahora, alguien que a mí me hizo muy bien, el mejor de la televisión... Hugo, el Cabezón, Marcelo Tinelli. ¡Gracias, flaco! Un aplauso”, dijo el humorista y lo invitó a subir al escenario. De inmediato y sin dudarlo, dejó de ser espectador y pasó al frente a abrazar uno por uno a los integrantes del elenco de la obra que reestrena el 20 de marzo en el teatro Astral en la ciudad de Buenos Aires y luego se tomó una selfie con todos. Al salir de la sala, decenas de personas lo esperaban para saludarlo y tomarse una foto, además de cronistas de programas de espectáculos con quienes habló.

“Una noche increíble y emocionante de buen teatro, en la maravillosa Mar del Plata”, escribió más tarde en sus redes sociales junto con una foto de él y Bossi y luego, subió una de la ciudad, en donde expresó: “Hermosa vista de mi primer y gran amor, la playa Bristol, donde iba de chiquito con mi mamá y mi hermano Luciano El Tirri”.

La vuelta a su primer amor

Con su presencia en Mar del Plata y sus posteos, el conductor comenzó a delinear su regreso a la escena pública, previo a su regreso a la televisión. Hace unas semanas había compartido en sus redes sociales fotos de las grabaciones de unas escenas que le habían quedado pendientes de la segunda temporada del reality Los Tinelli, que se estrena este año por Prime Video. Para la segunda entrega de serie en la que participa su primo El Tirri y sus hijas mayores, Micaela y Candelaria, grabó además una extensa entrevista donde explica qué ocurrió en la familia y en su trabajo en los últimos meses, escena que se grabó antes de terminar 2025, luego de que Juana hiciera públicas las diferencias con él.

“Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”, había escrito a principios de noviembre Juanita Tinelli.

Luego se supo que había recibido una amenaza de muerte. “¿Vos sos Juana Tinelli? (...) Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho”, le dijeron, según ella contó en su declaración en la fiscalía. La causa, que aún está en etapa de investigación, ya declararon como testigos ambos progenitores de la protagonista.

Juana y Marcelo Tinelli Gerardo Viercovich - LA NACION

Aquella fue la primera vez que se evidenció de manera pública una ruptura o diferencia entre el conductor y alguno de sus cinco hijos. En ese entonces ya se sabía que, por ejemplo, Francisco había elegido no formar parte del reality, pero por su deseo de mantener un perfil bajo, no por diferencias o peleas con su padre. Luego de la denuncia y semanas de silencio, los últimos días del 2025 trajeron un reencuentro entre Tinelli y los hijos de Paula Robles y fue el mismo conductor quien se encargó de compartir postales del momento de unión en sus redes sociales.

Con la familia reunida nuevamente, su aparición pública en el teatro luego de cuatro meses de no exponerse, las cosas parecen estar volviendo a la normalidad para el conductor de ShowMatch, que pronto, además de estrenar la segunda parte de su reality, volverá a la televisión de aire, la misma TV que lo tuvo como líder durante más de tres décadas.