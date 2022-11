La pregunta sobre Ginés González García la que Mirtha Legrand incomodó a Fernán Quirós: “¿Fue culpable de algo?”

escuchar

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, vivió un tenso momento luego de que Mirtha Legrand le formulara una contundente pregunta sobre el manejo de la pandemia de Covid y su relación con el exministro de Salud Ginés González García.

Sucedió durante la emisión de La noche de Mirtha (eltrece). Este sábado, los comensales invitados a la “mesaza” para acompañar a la Chiqui fueron, además de Quirós, el fiscal José María Campagnoli, la periodista Débora Plager, la empresaria y exvedette Marixa Balli e integrantes del grupo de cumbia Los Palmeras.

En un momento del programa, Mirtha decidió indagar respecto a las políticas gubernamentales que se llevaron adelante para hacer frente al coronavirus. Fiel a su estilo, y desafiante como siempre, realizó una clara referencia al escándalo del “vacunatorio VIP” y lanzó: “Dígame, ¿Gines González García fue culpable de algo?”.

Luego, mencionó una foto que circuló en septiembre pasado, en la que se ve Quirós y el exministro de Salud nacional, quienes habían coincidido en un evento académico. “Porque usted se sacó una foto con él el otro día”, disparó la diva.

Algo incómodo, mientras Mirtha le sostenía la mirada, Quirós afirmó: “En realidad no me saqué una foto con él. Dejame... Si me das la oportunidad de explicarlo. Porque yo creo que, todo en la Argentina se simplifica y minimiza. Entonces, luego de una foto o un tuit, se hace un debate demasiado plano y simplista”. Ya un poco menos inquisitiva, Mirtha coincidió con el funcionario: “Es verdad”.

En ese momento, Quirós aprovechó para dejar en claro su postura respecto del exministro de Alberto Fernández. “Yo lo dije siempre: Gines tiene una trayectoria profesional en la salud pública argentina muy significativa. Ha creado una universidad de salud pública que ha construido a grandes profesionales de la salud. Muchos ministros del interior y personas que conozco se han formado allí. Eso hay que valorarlo en las personas”, planteó.

Asimismo, continuó haciendo un análisis de la gestión de su colega: “Luego, durante su gobierno y su tránsito, cometió algunos errores significativos y algunos muy trascendentes y muy dolorosos. Además, dañó a todos la credibilidad de lo que estábamos haciendo con las vacunas”.

No satisfecha con la respuesta, Mirtha fue tajante: “¿Privilegió la vacunación de algunas personas?”.

Nuevamente, Quirós se mostró nervioso y observó: “Bueno, sí. El vacunatorio VIP creo que está en proceso”. Sin embargo, rápidamente reintrodujo el tema de la imagen en la que aparece junto a González García: “Pero dejame volver un segundito a esa foto”.

“Yo soy docente de varias maestrías que se dan en ISalud, que es la universidad que él ha creado, y fui a dar unas charlas como siempre doy en las maestrías, y por su puesto me recibió el rector que estaba allí, que es Ginés”, indicó.

En ISALUD recibimos a @FernanQuirosBA, que brindó una charla a nuestros alumnos de posgrado sobre TICs en Salud. Es un placer compartir experiencias desde el conocimiento. El pluralismo es uno de los valores fundacionales de ISALUD y uno de los más importantes para nuestro país. pic.twitter.com/Nyc2Ccetiy — Gines González García (@ginesggarcia) September 23, 2022

El ministro porteño siguió: “Ahora, yo no voy a dejar de construir el futuro del sanitarismo argentino con mi mirada y aporte por el rector de esa universidad ha hecho. Estamos llevando el debate en un nivel de intolerancia que nos dañaría en el futuro y yo voy a poner mi diversidad en esa universidad, donde me la respetan y agradecen, y voy a enseñar todo lo que pueda a los sanitaristas que se quieran construir en este país, porque el país necesita más sanitaristas”.

Algo molesto con la repercusión que tuvo la foto, Quirós intentó darle un cierre a su planteo: “Luego se toma una foto y se hacen todo tipo de interpretaciones sobre qué significa eso, pero creo que nos merecemos un debate un poco más profundo los argentinos, que el debate de la foto”.

Débora Plager dejó en claro su punto de vista al respecto

Luego de escucharlo, Mirtha redobló su apuesta y opinó: “Pero no contestó [la pregunta que le hice]. La dejó ahí”. En ese punto, Débora Plager decidió intervenir y, si bien aseguró que comprendía el planteo de Quirós, lanzó: “Independientemente de su filiación partidaria, Ginés cometió un delito que es rayando con lo criminal, porque haberle dado vacunas a gente que no lo necesitaba en detrimento de otra que falleció, es criminal”.

Asimismo, la periodista consideró: “Hace ruido la foto con Ginés, se la saque quien sea, porque lo que hizo es criminal, más allá de la tipificación jurídica que no se cuál es”.

Bastante interpelado por los dichos de Plager, Quirós intervino: “Cada uno tiene derecho a hacer las interpretaciones que considere apropiadas y yo soy respetuoso de la diversidad de opiniones”.

Atenta al diálogo entre Plager y Quirós, Mirtha volvió a arremeter y le preguntó a Quirós: “¿Usted qué hubiera hecho?”. Entonces, el funcionario respondió: “Lo que hice. Yo me vacuné último de todos. No privilegié a nadie, ni conmigo, ni con mi familia, ni con mis amigos”.

