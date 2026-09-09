¿Mito o verdad? El explosivo romance de Chiche Gelblung y Marcela Tinayre

La noticia de la muerte de Chiche Gelblung este miércoles a los 82 años conmocionó a gran parte de los argentinos, sobre todo a quienes compartieron estudio con el icónico conductor. Entre las anécdotas del pasado, hay una historia que cobró fuerza en las últimas horas: el explosivo romance del conductor y Marcela Tinayre.

La foto que publicó Mercedes Ninci junto a Marcela Tinayre y Chiche Gelblung tras la muerte del periodista (Foto: Instagram/@mercedesninci1)

Durante décadas, la versión de un affaire entre el periodista y la hija de Mirtha Legrand circuló como un secreto a voces en los pasillos de la televisión argentina. Sin embargo, con el paso de los años, lo que era un mito mediático se convirtió en un juego de ida y vuelta donde él alimentaba el rumor y ella lo desmentía categóricamente. “Nunca, y hasta me da lástima derribar el mito”, expresó Tinayre en 2019 durante un móvil para LAM, ciclo que en aquel entonces se transmitía por la pantalla de eltrece.

El día que Chiche Gelblung lanzó una fuerte frase sobre su posible romance con Marcrla Tinayre

Días más tarde, Gelblung fue consultado por el tema en el mismo programa y, a diferencia de ella, dejó entrever que el vínculo existió. “No fue romance, somos amigos. Éramos más amigos que ahora, pero bueno, somos amigos. Yo no puedo contar toda la verdad. Los caballeros no tenemos ni memoria, ni recuerdos, ni nada”, lanzó y soltó una frase que quedó para el recuerdo de la farándula al asegurar que si algún día quedaba soltero, Marcela sería “una enorme candidata”.

Sin embargo, en una entrevista más reciente con Caras TV, el periodista le bajó el tono al rumor y remarcó que lo que siempre los unió fue una entrañable y profunda amistad: “Nosotros siempre fuimos amigos, ni amantes ni nada por el estilo”.

Chiche Gelblung sobre su supuesto affaire con Marcela Tinayre

El hito definitivo para aclarar la situación ocurrió durante el debut de Marcela al frente de Las Rubias + Uno (KZO). En el primer programa de aquel ciclo, Tinayre sentó a Chiche en su mesa y aprovechó la pantalla para desarmar la historia frente a frente: “Vamos a desmitificar este chimento. Con Chiche fuimos muy amigos, pero no salimos”. Fiel a su estilo picante, el propio Gelblung le dio la razón al aire entre risas: “Es cierto que solo fuimos amigos. Son tantos años que quedó el mito ese...”.

El origen de ese vínculo tan cercano se remontaba a varias décadas atrás, cuando Chiche dirigía la revista Gente y la llamó a París en la previa del casamiento de la conductora. En ese mismo debut televisivo, Marcela sacó a la luz perlitas desconocidas de la juventud del periodista al revelar que en esa época él usaba el seudónimo “Mariano Ovejero” y hasta cantaba tangos en la mítica Botica del Ángel. Aquella emisión —que contó con la bendición en vivo de Mirtha Legrand a través de un emotivo llamado telefónico— dejó en claro que la complicidad entre ambos era total, construida también durante las visitas del conductor a la casa de Tinayre para compartir charlas con su entorno familiar de aquel entonces.

Así, entre desmentidas categóricas y chicanas compartidas al aire, Chiche Gelblung y Marcela Tinayre convirtieron un simple rumor de pasillo en un clásico de la televisión. Un ida y vuelta inolvidable que en las últimas horas volvió a salir a la luz como parte del gran archivo mediático que deja el conductor.