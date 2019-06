'Monzón': qué es real y qué es ficción en los dos primeros capítulos de la serie

Ayer se estrenó la biopic que recorre la historia del ex campeón mundial de boxeo que asesinó a su esposa Alicia Muñiz en 1988 Crédito: Space

Ya desde la misma bajada del afiche ("ídolo, campeón, femicida"), los creadores de Monzón dejan en claro que la intención de la serie es mostrar aquel complejo personaje que fue Carlos Monzón desde todos los costados. La producción de Disney y PampaFilms que Space estrenó anoche con un capítulo doble se centra en la investigación y el juicio por el asesinato de Alicia Muñiz en febrero de 1988, pero también se ocupa de contar con flashbacks la construcción de una figura que, al momento del crimen, se sentía intocable. De la pobreza a la gloria, de la gloria a la cárcel y de la cárcel a la tumba; todo el camino.

Aún cuando pretende ser riguroso, el relato se permite algunas libertades históricas. Por eso, aquí ofrecemos una lista con algunos hechos que no pasaron exactamente como se vieron en la biopic.

1. No se puso de novio con Pelusa en 1959

En el primer episodio se ve a Monzón con 17 años empezando una relación con Mercedes "Pelusa" García, hermana de un amigo suyo. En realidad entre 1958 y 1961 vivió con Zulema Encarnación Torres, con quien nunca se casó pero sí tuvo a su primer hijo Carlos Alberto. Con Pelusa se casó, en 1962, tras un breve noviazgo que no comenzó en la casa de ésta como se ve en la serie: Monzón era lechero y la cortejaba cuando dejaba leche en la casa en la que ella trabajaba como mucama en Santa Fe.

2. El hermano de Pelusa no se suicidó por una pelea

En varias entrevistas la primera esposa de Monzón contó que dos de sus hermanos se suicidaron. En la ficción vemos cómo se quita la vida uno de ellos tras perder una pelea callejera, pero García atribuye su muerte la mala relación con su padre, alcohólico y violento ("no querían levantarle la mano", dijo).

3. El fiscal del caso no fue Gustavo Parisi

El personaje encarnado por Diego Cremonesi es un componente de ficción. El verdadero responsable de la investigación y la acusación en el Caso Monzón fue Carlos Pelliza, que en ese momento tenía 40 años y había asumido como fiscal el año anterior (como dato de color: Gustavo Parisi es, coincidentemente, el nombre real de Cucho de los Auténticos Decadentes). A los abogados defensores de Monzón también se les inventó una identidad: Jorge de la Canale y Patricia Perelló se convirtieron en Roberto de Luca (Gustavo Garzón) y Leticia Bianchi (Belén Chavanne).

4. Monzón no debutó contra "un tal Cardona"

En diálogo con otro personaje, el abogado Roberto de Luca dice que la primera pelea de Monzón fue ante "un tal Cardona" y que la empató. Es cierto que su primera contienda como amateur terminó en empate pero el apellido de su rival no fue Cardona sino (José Daniel) Cardozo. La pelea fue el 2 de octubre de 1959 en la Sociedad Rural de Santa Fe. En cuanto a su carrera como rentado, su primer contrincante fue Ramón Montenegro, a quien noqueó en dos rounds el 6 de febrero de 1963.

5. "La muralla verde" no fue el tema del verano 88

Un locutor radial se refiere a "La muralla verde" de Los Enanitos Verdes como "el tema del verano". Contrarreloj, el álbum que la incluye, es de 1986. Para febrero del 88 la canción ya llevaba varios meses en los charts, e incluso a esa altura estaba en alta rotación el siguiente gran hit del grupo mendocino: "Te vi en un tren", de su disco Habitaciones extrañas (1987). Para principios de 1988 "La muralla" hasta trascendía las fronteras nacionales: era un hit en México y Chile (su histórico show en el Festival de la Canción de Viña del Mar fue apenas tres días después del asesinato de Alicia Muñiz). ¿Y cuál era el tema del verano? Uno que sonaba mucho era "Got My Mind Set on You" de George Harrison.

6. Los chicos que estaban en la casa no eran "Rami y Mati"

En el inicio del primer capítulo vemos a los dos chicos que dormían en la casa donde Monzón asesinó a Alicia Muñiz. Uno se refiere a otro como "Rami". En el segundo episodio el ex boxeador llama "Mati" a su hijo. Ambos son personajes que representan a Román Martel, hijo del "Facha", y Maximiliano Monzón, hijo del ex boxeador con Alicia Muñiz.

7. El momento del crimen no fue como se lo muestra en la serie

Cuando "Rami" recorre la casa y se ve el cuerpo de Alicia Muñiz caer en el fondo, en la escena sólo se escucha música y es plena noche. Monzón y su pareja habían llegado a Pedro Zanni 1567 alrededor de las 5:20 del 14 de febrero en un taxi. El crimen tuvo lugar a las 5:45 aproximadamente, hora en la que a en pleno verano ya aclaró. Además, hasta último momento se escucharon discusiones y gritos, según denuncias de los vecinos.

8. El Facha Martel era quien alquilaba la casa

En la serie, el personaje llamado "El Turco Cairus" (interpretado por Nacho Gadano) es quien alquila la propiedad en la que se desarrollan los hechos. El inquilino de esa casa durante la temporada 88 era, en realidad, Adrián "Facha" Martel, cómico de la troupe de Alberto Olmedo (el Negro también está ficcionalizado en la serie: aparece como el Flaco Hermida, interpretado por Yayo Guridi).

9. Monzón no conoció a su entrenador por orden de un policía

Tras una pelea callejera, un policía manda al Monzón de la serie a ver a Amílcar Brusa al gimnasio de Unión en 1960 ("ese gimnasio de maricones", dice, porque era hincha de Colón). Aunque el año en el que se conocieron el boxeador y el entrenador es correcto, el encuentro no se debió a la orden de un agente de la ley sino a que Monzón estaba desencantado con sus manejadores y entrenadores. "Mire Brusa, a mí hace poco me robaron con un porcentaje. Yo sé que usted no roba. Por eso vengo a verlo", le dijo. Tampoco es preciso el dato sobre las peleas amateurs de Monzón hasta ese momento: cuando inició su vínculo con Brusa ya había peleado en siete oportunidades como aficionado, no cinco.

10. No fue un manager quien interesó a Monzón por el box

En una de las últimas escenas del segundo episodio se ve a Monzón con nueve años lustrando los zapatos de alguien que se presenta como "manager de boxeadores". Cuenta Carlos Irusta en Carlos Monzón: la biografía definitiva (2017) que quien solía charlar con Carlitos -cajón y pomada mediante- era un ex púgil santafesino, Luis "Gato" Aranda. Sus anécdotas terminaron de interesar al futuro campeón por el deporte de los puños.