Quién es el nuevo novio de Julieta Rossi, la expareja de Fernando Báez Sosa

El actor Agustín Monzón y la bailarina Julieta Rossi oficializaron su relación sentimental este sábado en el estadio de Huracán. El anuncio ocurrió ante el público del show Párense de Manos 3 luego de la competencia del joven sobre el cuadrilátero. La pareja eligió ese marco multitudinario para confirmar los rumores que circularon en las redes sociales durante los últimos meses.

Quién es el nuevo novio de Julieta Rossi, la ex de Fernando Báez Sosa

Agustín Monzón es el nieto del legendario boxeador Carlos Monzón y desarrolla su carrera profesional en el ámbito de la actuación. El joven, oriundo de la provincia de Santa Fe, consolidó su fama tras su paso por el programa Survivor, Expedición Robinson de la pantalla de Telefe.

Julieta Rossi le enseñó cómo bailar a Agustín Monzón

Monzón comunicó su relación con Rossi al finalizar su pelea en el festival deportivo organizado por el conductor Luquita Rodríguez. El actor tomó el micrófono frente a la multitud y solicitó formalmente el inicio del noviazgo a la joven. Rossi subió al escenario para aceptar la propuesta con un beso que selló el compromiso ante la vista de todos los espectadores.

Antes de esta confirmación pública, ambos mostraron indicios de su cercanía en diversas aplicaciones. La pareja generó una fuerte repercusión en TikTok e Instagram mediante videos con coreografías y momentos de su vida cotidiana. Una de sus últimas apariciones previas al anuncio ocurrió en noviembre durante los Premios Ídolo 2025.

En aquella oportunidad, el deportista y la artista intercambiaron elogios mutuos tras una presentación conjunta. . La relación creció bajo un perfil mediático activo en las redes sociales hasta la declaración formal del sábado en el barrio de Parque Patricios.

Agustín Monzón y Julieta Rossi deslumbran en TikTok

La carrera actoral y el linaje de Agustín Monzón

El joven santafesino decidió su mudanza a la ciudad de Buenos Aires a sus 17 años con el objetivo de estudiar artes dramáticas. En sus comienzos trabajó como bachero en una cervecería para costear sus gastos personales. Su vínculo con la actuación se fortaleció gracias a su participación en la serie Monzón, donde interpretó a un sobrino del exboxeador.

A pesar de que no conoció a su abuelo por su fallecimiento en 1995, Agustín mantuvo siempre un recuerdo grato de la figura familiar. Su trayectoria profesional incluye roles en la serie Coppola, el representante y una labor como doble de riesgo en la ficción El Eternauta de la plataforma Netflix.

Agustín Monzón pidió el noviazgo formal frente a miles de asistentes tras finalizar su combate en el festival Párense de Manos 3

Su experiencia en la televisión masiva alcanzó un punto alto con su ingreso al reality de supervivencia de Telefe. En aquel programa permaneció 32 días en las playas de Colombia y obtuvo una visibilidad que impulsó su presencia en los medios. Este sábado retomó la herencia deportiva de su apellido al calzarse los guantes para un combate de tres rounds.

Aunque perdió por puntos frente a Franco Bonavena, el actor priorizó el aspecto emocional de la noche y señaló su “verdadera meta”: llevarse una victoria sentimental al pedir el noviazgo a Rossi frente a los miles de concurrentes al evento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.